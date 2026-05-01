Деньги вместо формы: как военным получить компенсацию за неполученное имущество при увольнении
Военные в Украине могут получить денежную компенсацию за вещевое имущество, которое не получили во время службы. Речь идет о случаях, когда форма или другое обеспечение не было выдано полностью или частично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.
Главное:
- Кто имеет право: Выплаты доступны контрактникам и кадровым офицерам ВСУ, НГУ, СБУ и других структур. Компенсация не предусмотрена для мобилизованных, срочников и курсантов.
- Основания для выплаты: Увольнение, перевод в другое ведомство или гибель военного (в этом случае средства получают родные).
- Сумма компенсации: Рассчитывается по ценам на 1 января года увольнения. Зависит от права на ношение формы и продолжительности службы.
- Процедура: Необходимо получить справку о стоимости имущества в вещевой службе и подать рапорт командиру части.
- Защита прав: В случае отказа можно обратиться на горячую линию Минобороны или в суд.
Кто может получить компенсацию
Право на выплату имеют военнослужащие, которые проходили службу по контракту или на кадровых должностях. Это касается:
- ВСУ;
- Нацгвардии;
- СБУ;
- Госпогранслужбы и других силовых структур.
В то же время такая компенсация не предусмотрена для срочников и курсантов.
Когда возникает право на выплату
Компенсацию можно получить, если военный имел право на определенное вещевое имущество, но фактически его не получил.
Основаниями для выплаты являются:
- увольнение со службы;
- перевод в другой орган;
- гибель военного (в таком случае средства получают родственники).
В Минобороны отмечают, что мобилизованным компенсация за неполученное имущество не начисляется.
Как рассчитывают сумму
Сумму определяют по закупочным ценам по состоянию на 1 января года увольнения. При этом:
- если есть право ношения формы - выплачивают полную стоимость;
- если такого права нет - сумму считают пропорционально времени службы.
Как получить деньги
Процедура состоит из двух основных шагов:
- получить справку в вещевой службе воинской части - в ней указывают стоимость неполученного имущества;
- подать рапорт командиру с просьбой выплатить компенсацию.
Выплата осуществляется на основании соответствующего приказа командира части.
Что делать в случае отказа
Если в выплате отказывают или не предоставляют ответа, военный может:
- обратиться на горячую линию Минобороны;
- или обжаловать решение в суде.
Фактически государство гарантирует, что военнослужащий не потеряет средства из-за того, что не получил надлежащее обеспечение во время службы. Однако для этого важно вовремя оформить все документы еще до исключения из списков части.
