Деньги вместо формы: как военным получить компенсацию за неполученное имущество при увольнении

20:44 01.05.2026 Пт
Какие категории военных не имеют права на выплаты за вещевое обеспечение?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Военная форма в Украине (РБК-Украина)
Военные в Украине могут получить денежную компенсацию за вещевое имущество, которое не получили во время службы. Речь идет о случаях, когда форма или другое обеспечение не было выдано полностью или частично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.

Главное:

  • Кто имеет право: Выплаты доступны контрактникам и кадровым офицерам ВСУ, НГУ, СБУ и других структур. Компенсация не предусмотрена для мобилизованных, срочников и курсантов.
  • Основания для выплаты: Увольнение, перевод в другое ведомство или гибель военного (в этом случае средства получают родные).
  • Сумма компенсации: Рассчитывается по ценам на 1 января года увольнения. Зависит от права на ношение формы и продолжительности службы.
  • Процедура: Необходимо получить справку о стоимости имущества в вещевой службе и подать рапорт командиру части.
  • Защита прав: В случае отказа можно обратиться на горячую линию Минобороны или в суд.

Кто может получить компенсацию

Право на выплату имеют военнослужащие, которые проходили службу по контракту или на кадровых должностях. Это касается:

  • ВСУ;
  • Нацгвардии;
  • СБУ;
  • Госпогранслужбы и других силовых структур.

В то же время такая компенсация не предусмотрена для срочников и курсантов.

Когда возникает право на выплату

Компенсацию можно получить, если военный имел право на определенное вещевое имущество, но фактически его не получил.

Основаниями для выплаты являются:

  • увольнение со службы;
  • перевод в другой орган;
  • гибель военного (в таком случае средства получают родственники).

В Минобороны отмечают, что мобилизованным компенсация за неполученное имущество не начисляется.

Как рассчитывают сумму

Сумму определяют по закупочным ценам по состоянию на 1 января года увольнения. При этом:

  • если есть право ношения формы - выплачивают полную стоимость;
  • если такого права нет - сумму считают пропорционально времени службы.

Как получить деньги

Процедура состоит из двух основных шагов:

  • получить справку в вещевой службе воинской части - в ней указывают стоимость неполученного имущества;
  • подать рапорт командиру с просьбой выплатить компенсацию.

Выплата осуществляется на основании соответствующего приказа командира части.

Что делать в случае отказа

Если в выплате отказывают или не предоставляют ответа, военный может:

  • обратиться на горячую линию Минобороны;
  • или обжаловать решение в суде.

Фактически государство гарантирует, что военнослужащий не потеряет средства из-за того, что не получил надлежащее обеспечение во время службы. Однако для этого важно вовремя оформить все документы еще до исключения из списков части.

Напомним, что в 2026 году военные ВСУ могут получить единовременную материальную помощь в размере месячного денежного обеспечения для решения социально-бытовых вопросов.

Также РБК-Украина писало, что военные ВСУ имеют право раз в год получить денежную помощь на оздоровление в размере месячного обеспечения. Такое право возникает уже после первого полного месяца службы, а выплату могут начислить как во время отпуска, так и по рапорту - даже без фактического выбытия в отпуск.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
