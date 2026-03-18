Гроші з-за кордону: чи впливає допомога від родичів на соцвиплати малозабезпеченим сім'ям

15:45 18.03.2026 Ср
2 хв
Для розрахунку виплати беруть середній дохід сім’ї за останні пів року
aimg Василина Копитко
Перекази від родичів враховують у дохід родини (фото: Getty Images)

В Україні державна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається з урахуванням сукупного доходу всіх членів домогосподарства. При цьому враховують гроші, які родина отримала через перекази грошей з-за кордону.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду у Telegram.

Головне:

  • Принцип розрахунку: Розмір допомоги - це різниця між прожитковим мінімумом сім'ї та її середньомісячним доходом за останні 6 місяців.
  • Формула доходу: Сукупний дохід усіх членів родини ділиться на кількість осіб у домогосподарстві.
  • Закордонні перекази: Грошові кошти, отримані з-за кордону, обов'язково враховуються як частина сукупного доходу сім'ї.
  • Законодавча база: Порядок обчислення регулюється постановою Кабінету Міністрів № 632 від 22 липня 2020 року.

Як визначається розмір допомоги

Сума виплати для малозабезпеченої сім'ї розраховується як різниця між двома показниками:

  • Встановленим прожитковим мінімумом для всієї сім'ї.
  • Середньомісячним сукупним доходом родини за останні 6 місяців, що передували зверненню.

Механізм розрахунку доходу

Згідно з чинними правилами, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється за наступною формулою:

  • Середньомісячний сукупний дохід усіх членів сім’ї ділиться на кількість осіб у складі домогосподарства.

Порядок обчислення сукупного доходу для всіх видів державної соціальної допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632.

Гроші з-за кордону враховуються

Відповідно до пункту 4 зазначеного Порядку, під час визначення права на допомогу враховуються всі джерела надходжень. Зокрема, грошові перекази, отримані з-за кордону, також включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

