Гроші з-за кордону: чи впливає допомога від родичів на соцвиплати малозабезпеченим сім'ям

В Україні державна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається з урахуванням сукупного доходу всіх членів домогосподарства. При цьому враховують гроші, які родина отримала через перекази грошей з-за кордону.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду у Telegram.
Головне:
Сума виплати для малозабезпеченої сім'ї розраховується як різниця між двома показниками:
Згідно з чинними правилами, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється за наступною формулою:
Середньомісячний сукупний дохід усіх членів сім’ї ділиться на кількість осіб у складі домогосподарства.
Порядок обчислення сукупного доходу для всіх видів державної соціальної допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632.
Відповідно до пункту 4 зазначеного Порядку, під час визначення права на допомогу враховуються всі джерела надходжень. Зокрема, грошові перекази, отримані з-за кордону, також включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Читайте також про те, що у 2026-му багатодітні родини продовжують отримувати державну підтримку на оплату житлово-комунальних послуг. Документи на допомогу можна як особисто, так і через цифрові сервіси.
Раніше ми писали про те, що родини з трьома і більше дітьми можуть отримати статус багатодітної. Він передбачає низку державних пільг. Для цього потрібно подати заяву до органів соцзахисту, ПФУ або ЦНАП.