Деньги из-за границы: влияет ли помощь от родственников на соцвыплаты малообеспеченным семьям

15:45 18.03.2026 Ср
2 мин
Для расчета выплаты берут средний доход семьи за последние полгода
aimg Василина Копытко
Переводы от родственников учитывают в доход семьи (фото: Getty Images)

В Украине государственная помощь малообеспеченным семьям назначается с учетом совокупного дохода всех членов домохозяйства. При этом учитывают деньги, которые семья получила через перевод денег из-за границы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда в Telegram.

Читайте также: Львов дает ветеранам до 400 тысяч на адаптацию жилья: как подать заявку, чтобы получить деньги

Главное:

  • Принцип расчета: Размер помощи - это разница между прожиточным минимумом семьи и ее среднемесячным доходом за последние 6 месяцев.
  • Формула дохода: Совокупный доход всех членов семьи делится на количество лиц в домохозяйстве.
  • Зарубежные переводы: Денежные средства, полученные из-за рубежа, обязательно учитываются как часть совокупного дохода семьи.
  • Законодательная база: Порядок исчисления регулируется постановлением Кабинета Министров № 632 от 22 июля 2020 года.

Как определяется размер пособия

Сумма выплаты для малообеспеченной семьи рассчитывается как разница между двумя показателями:

  • Установленным прожиточным минимумом для всей семьи.
  • Среднемесячным совокупным доходом семьи за последние 6 месяцев, предшествовавших обращению.

Механизм расчета дохода

Согласно действующим правилам, среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи вычисляется по следующей формуле:

  • Среднемесячный совокупный доход всех членов семьи делится на количество лиц в составе домохозяйства.

Порядок исчисления совокупного дохода для всех видов государственной социальной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632.

Деньги из-за границы учитываются

В соответствии с пунктом 4 указанного Порядка, при определении права на помощь учитываются все источники поступлений. В частности, денежные переводы, полученные из-за границы, также включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.

Читайте также о том, что в 2026-м многодетные семьи продолжают получать государственную поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Документы на помощь можно как лично, так и через цифровые сервисы.

Ранее мы писали о том, что семьи с тремя и более детьми могут получить статус многодетной. Он предусматривает ряд государственных льгот. Для этого нужно подать заявление в органы соцзащиты, ПФУ или ЦПАУ.

