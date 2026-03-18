Деньги из-за границы: влияет ли помощь от родственников на соцвыплаты малообеспеченным семьям

В Украине государственная помощь малообеспеченным семьям назначается с учетом совокупного дохода всех членов домохозяйства. При этом учитывают деньги, которые семья получила через перевод денег из-за границы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда в Telegram.
Главное:
Сумма выплаты для малообеспеченной семьи рассчитывается как разница между двумя показателями:
Согласно действующим правилам, среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи вычисляется по следующей формуле:
Среднемесячный совокупный доход всех членов семьи делится на количество лиц в составе домохозяйства.
Порядок исчисления совокупного дохода для всех видов государственной социальной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632.
В соответствии с пунктом 4 указанного Порядка, при определении права на помощь учитываются все источники поступлений. В частности, денежные переводы, полученные из-за границы, также включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.
Читайте также о том, что в 2026-м многодетные семьи продолжают получать государственную поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Документы на помощь можно как лично, так и через цифровые сервисы.
Ранее мы писали о том, что семьи с тремя и более детьми могут получить статус многодетной. Он предусматривает ряд государственных льгот. Для этого нужно подать заявление в органы соцзащиты, ПФУ или ЦПАУ.