Гроші з YouTube, донати та OnlyFans: юрист пояснив, які податки мають платити блогери

Блогерство в Україні давно перестало бути просто хобі чи способом самовираження. Реклама, монетизація контенту, донати та підписки можуть приносити авторам стабільний дохід, а разом із ним - і податкові зобов'язання.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповів юрист, експерт у галузі правового захисту бізнесу та інвестицій Андрій Спектор.

Головне: Обов'язковий податок: Будь-які заробітки блогерів підлягають оподаткуванню.

Коли реєструвати ФОП: Якщо доходи регулярні, податкова вважатиме це підприємництвом.

Закордонний контроль (CRS): Завдяки міжнародній системі CRS податкова служба автоматично дізнається про іноземні рахунки українців, навіть якщо гроші не виводилися на вітчизняні картки.

Специфіка платформ: Доходи від YouTube та OnlyFans вважаються іноземними. Їх необхідно декларувати до 1 травня, а сплачувати податок - до 1 серпня.

Податкове резидентство: Якщо блогер живе за кордоном понад 183 дні, він може стати резидентом іншої країни.

Покарання за ігнорування: За приховування доходів загрожують штрафи від 10% до 25% від суми боргу, пеня, блокування банківських рахунків, а за великі суми - кримінальна відповідальність.

Коли блогер стає платником податків

За словами юриста, будь-які доходи, отримані від блогерської діяльності, підлягають оподаткуванню. Йдеться про оплату за рекламу, монетизацію відео, донати, підписки на контент та інші джерела заробітку в соціальних мережах і на цифрових платформах.

"Якщо блогер отримує оплату за рекламу, підписки чи донати, має монетизацію відео - то він безперечно стає платником податків на доходи фізичних осіб та військового збору. Отже, це означає обов'язок задекларувати отримані кошти та сплатити державі податки", - пояснив Спектор.

Він нагадав, що відповідно до Податкового кодексу будь-який дохід фізичної особи є об'єктом оподаткування незалежно від джерела його походження.

У такому випадку необхідно сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Коли варто відкривати ФОП

Юрист зазначає, що разові доходи від реклами чи окремих донатів можна декларувати як доходи фізичної особи.

Однак якщо блогерська діяльність має систематичний характер, оптимальним рішенням стає реєстрація ФОП.

"Якщо така діяльність має систематичний характер, податкова може визнати її підприємницькою. У цьому разі оптимальним рішенням є реєстрація ФОП, що дозволяє працювати офіційно, приймати платежі з-за кордону й уникати блокування рахунків", - зазначив експерт.

Найзручнішою для блогерів він називає третю групу єдиного податку, яка дозволяє легально працювати з українськими та іноземними замовниками, вести спрощену звітність і сплачувати податок лише з фактично отриманого доходу.

Водночас навіть ФОП повинен зберігати документи, які підтверджують походження коштів: договори, інвойси та виписки з платіжних систем.

Як податкова може дізнатися про доходи

Спектор наголошує, що блогерам не варто розраховувати на повну анонімність своїх заробітків.

Україна приєдналася до міжнародної системи автоматичного обміну податковою інформацією CRS, яка дозволяє податковим органам отримувати дані про іноземні рахунки та рух коштів.

Тому інформація про доходи може надходити навіть тоді, коли гроші не зараховувалися на українські банківські картки.

Окрему увагу юрист радить звернути на питання податкового резидентства.

Якщо людина проживає за кордоном понад 183 дні на рік і має там центр життєвих інтересів, вона може вважатися податковим резидентом іншої країни.

Однак без відповідної довідки українська податкова може продовжувати вважати таку особу резидентом України та вимагати сплати податків саме тут.

Доходи від YouTube та OnlyFans мають особливості

За словами експерта, більшість платформ для монетизації контенту зареєстровані за кордоном. Зокрема, YouTube працює через Google Ireland Ltd, а OnlyFans належить британській компанії Fenix International Ltd.

Через це виплати від таких сервісів вважаються іноземним доходом. Відповідно до вимог законодавства, такі кошти потрібно декларувати в Україні.

Декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним, а сплатити податки необхідно до 1 серпня.

Чим загрожує несплата податків

Ігнорування податкових зобов'язань може призвести до фінансових санкцій.

За словами юриста, порушникам можуть загрожувати штрафи у розмірі від 10% до 25% несплаченої суми податку. Також нараховується пеня за кожен день прострочення.

У випадках значних сум несплачених податків можливе й притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, банки мають право блокувати рахунки клієнтів у разі виявлення непідтверджених валютних надходжень.

Що радять блогерам

Андрій Спектор рекомендує контент-мейкерам завчасно подбати про податкову дисципліну. Зокрема, зберігати всі документи щодо отриманих доходів, визначити свій податковий статус, своєчасно подавати декларації та за потреби оформити ФОП.

"Блогерство - це повноцінна економічна діяльність, а не сіра зона. І чим раніше контент-креатори усвідомлять, що успішний блог потребує не лише креативу, а й податкової грамотності, тим менше буде неприємних сюрпризів у вигляді штрафів, перевірок і заблокованих рахунків", - підсумував юрист.