Банки обмежують перекази: яким ФОПам можуть заблокувати рахунки

З серпня 2026 року деякі ФОПи й компанії зіткнуться з жорсткими обмеженнями на банківські перекази. І далеко не всі знають, як до цього підготуватися.

РБК-Україна з'ясовувало у адвоката, керівника ЮК "Prima Leader Group" Діни Дрижакової, що це означає на практиці і як бізнесу підготуватися.

Головне: Хто під обмеженнями: нові ФОПи (до 6 місяців з реєстрації) та "сплячі" компанії, які раптово відновили діяльність.

Два етапи: перші ліміти запрацюють з серпня 2026 року, жорсткіші - з листопада 2026 року.

Не постанова НБУ: обмеження запроваджуються через угоду між 25 банками, а не через регуляторний акт.

Можна збільшити ліміт: клієнт має право звернутися до банку із заявою, але потрібні документи - договори, звітність, рахунки-фактури.

Ризик блокування: "сплячий" бізнес без оновленої анкети і пояснення змін може отримати заморожений рахунок.

Маркери ризику: відсутність персоналу, директор і засновник в одній особі, масова адреса реєстрації - два і більше збіги вмикають обмеження автоматично.

14 травня 25 провідних банків та фінансових установ України підписали оновлений Меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг". Він передбачає конкретні ліміти на щомісячні перекази для деяких ФОП. У деяких випадках можливе також блокування рахунків.

Мета - боротьба з так званими "дропами" й схемами виведення грошей. Простіше кажучи, банки домовились разом контролювати підозрілі операції та обмінюватись інформацією про ризикових клієнтів.

Кого торкнуться нові правила

Як зазначила адвокат, обмеження стосуються двох категорій підприємців:

нові - ФОПи та компанії, що зареєстровані менше ніж 6 місяців тому;

- ФОПи та компанії, що зареєстровані менше ніж 6 місяців тому; "сплячі" - ті, хто тривалий час не вів діяльності, але раптово відновив активність.

Для звичайних фізичних осіб нічого не змінюється.

"Обмеження вводяться поступово, протягом 2026 року", - зазначила Діна Дрижакова.

З серпня 2026 року діятимуть такі обмеженя:

ФОП 1-ї групи - до 600 тисяч гривень на місяць;

ФОП 2-ї та 3-ї груп - до 3 мільйонів гривень на місяць;

юридичні особи (з ознаками ризиковості) - до 5 мільйонів гривень на місяць.

З листопада 2026 року ліміти знижуються:

ФОП 1-ї групи - до 400 тисяч гривень на місяць;

ФОП 2-ї та 3-ї груп - до 1 мільйона гривень на місяць;

юридичні особи - до 2 мільйонів гривень на місяць.

Важливий нюанс: ліміти вводяться не постановою Національного банку, а угодою між самими банками.

"Банки діють у межах своєї комерційної та операційної правосуб'єктності. Дотримуючись умов меморандуму, вони уніфікують свої внутрішні правила фінансового моніторингу, щоб уникнути санкцій з боку НБУ за недостатній контроль над ризиковими операціями", - пояснює Дрижакова.

Тобто жодного закону немає, але 25 банків домовились діяти однаково. На практиці це означає, що обійти правила, просто перейшовши до іншого банку, не вийде.

Що врахувати новому бізнесу

За словами Дрижакової, найбільше перевірятимуть новостворені ФОП та компанії, що зареєстровані до пів року тому. Банки прискіпливіше дивитимуться на суть операцій та їхню доцільність.

"Новоствореним ФОП та компаніям слід готуватися до того, що процедура відкриття рахунку та перші 6 місяців роботи супроводжуватимуться підвищеним інтересом з боку банківського фінімоніторингу", - каже адвокат.

Щоб збільшити ліміт, потрібно надати банку документи:

договори з клієнтами або постачальниками;

договори оренди офісу чи складу;

фінансову звітність, рахунки-фактури або підтвердження сезонного зростання продажів.

Ризики для "сплячих" компаній

Якщо підприємець вирішив "реанімувати" стару компанію або ФОП для нового проєкту, одразу проводити великі обороти не вийде.

У такому разі адвокат Діна Дрижакова радить заздалегідь оновити анкету клієнта в банку, пояснити, чому змінилась бізнес-модель, а також надати первинні документи під майбутні операції.

Без цього є ризик раптового блокування рахунку.

Як банки визначають "підозрілу" компанію

Для юридичних осіб банки розробили перелік маркерів ризику. Якщо збігаються два і більше - обмеження вмикаються автоматично.

Ось основні ознаки:

немає найманих працівників;

засновник і директор - одна особа;

юридична адреса збігається з десятками інших компаній (так звана "масова реєстрація").

"Для легального бізнесу, який працює прозоро та має первинну документацію, нові правила створять лише додатковий бюрократичний клопіт - необхідність надсилати документи банку для підтвердження лімітів", - зазначає Дрижакова.

Водночас для тих, хто торгує онлайн без реєстрації касових операцій або використовує чужі реквізити, простору для маневру стає суттєво менше.