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Деньги от МВФ будут? Bloomberg узнал решение по новому траншу Украине

20:15 12.06.2026 Пт
2 мин
Этому предшествовали несколько недель сложных переговоров
aimg Валерий Ульяненко
Деньги от МВФ будут? Bloomberg узнал решение по новому траншу Украине Фото: МВФ предоставит Киеву второй транш кредита (Getty Images)
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Международный валютный фонд согласовал предоставление Украине очередного кредитного транша. Его сумма составит почти 700 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Соглашение между украинским правительством и представителями МВФ пока достигнуто на уровне персонала. Для окончательного выделения средств это решение еще должен одобрить совет директоров фонда, заседание которого состоится в следующем месяце.

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Достичь согласия удалось после нескольких недель сложных переговоров в рамках недавней миссии МВФ в Киеве.

Компромисс по налогам

Одним из ключевых вопросов во время обсуждений стал законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью более 45 евро, который должен помочь уменьшить долю теневой экономики в Украине.

По данным источников, МВФ пошел на уступки и позволил отложить принятие этого закона до июля. Это даст украинским нардепам дополнительное время для реализации условия.

Следующий этап переговоров между Украиной и кредитором состоится не раньше сентября.

Напомним, 26 мая Верховная Рада не поддержала законопроект №12360 и отклонила поправки относительно налогообложения международных посылок. Также депутаты не одобрили предложение повторно направить документ на второе чтение.

Как объяснял народный депутат Ярослав Железняк, теперь Кабинету министров придется вносить в парламент отдельный законопроект.

Голосование состоялось на фоне начала работы миссии МВФ в Киеве. Пересмотр программы сотрудничества Украины с фондом считают одним из самых сложных, а среди ключевых требований - введение налогообложения всех международных посылок.

Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

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