Деньги от МВФ будут? Bloomberg узнал решение по новому траншу Украине

Международный валютный фонд согласовал предоставление Украине очередного кредитного транша. Его сумма составит почти 700 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Соглашение между украинским правительством и представителями МВФ пока достигнуто на уровне персонала. Для окончательного выделения средств это решение еще должен одобрить совет директоров фонда, заседание которого состоится в следующем месяце.

Достичь согласия удалось после нескольких недель сложных переговоров в рамках недавней миссии МВФ в Киеве.

Компромисс по налогам

Одним из ключевых вопросов во время обсуждений стал законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью более 45 евро, который должен помочь уменьшить долю теневой экономики в Украине.

По данным источников, МВФ пошел на уступки и позволил отложить принятие этого закона до июля. Это даст украинским нардепам дополнительное время для реализации условия.

Следующий этап переговоров между Украиной и кредитором состоится не раньше сентября.

Напомним, 26 мая Верховная Рада не поддержала законопроект №12360 и отклонила поправки относительно налогообложения международных посылок. Также депутаты не одобрили предложение повторно направить документ на второе чтение.