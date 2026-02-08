Гроші на старт та розвиток бізнесу: як отримати грант до 1 млн гривень у 2026-му

В Україні продовжили державну програму грантової підтримки для підприємців на 2026 рік. Цьогоріч суми виплат збільшили, а подати заявку на запуск або розвиток власної справи можна в "Дії".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook.
Головне:
Уряд пропонує чотири основні напрямки підтримки, залежно від профілю підприємця та сфери діяльності:
Сума гранту прямо залежить від кількості створених робочих місць та регіону ведення бізнесу.
У прифронтових областях (Дніпропетровська, Харківська, Сумська та інші) суми вищі: до 300 тис. грн за одного працівника та до 500 тис. грн за двох.
Молоді підприємці можуть отримати до 200 тис. грн на відкриття ФОП. Головна перевага = відсутність вимоги щодо створення робочих місць.
На таку суму можуть претендувати ветерани та представники креативного сектору/освіти.
Умови: створення 4 робочих місць, досвід роботи від 12 місяців та співфінансування проєкту (ви вкладаєте 30% власних коштів, держава - 70%).
Процес отримання коштів повністю цифровізований і складається з кількох етапів:
Якщо у вас виникли труднощі з написанням бізнес-плану або вибором програми:
