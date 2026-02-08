Деньги на старт и развитие бизнеса: как получить грант до 1 млн гривен в 2026-м

В Украине продлили государственную программу грантовой поддержки для предпринимателей на 2026 год. В этом году суммы выплат увеличили, а подать заявку на запуск или развитие собственного дела можно в "Дії".
Главное:
Правительство предлагает четыре основных направления поддержки, в зависимости от профиля предпринимателя и сферы деятельности:
Сумма гранта напрямую зависит от количества созданных рабочих мест и региона ведения бизнеса.
В прифронтовых областях (Днепропетровская, Харьковская, Сумская и другие) суммы выше: до 300 тыс. грн за одного работника и до 500 тыс. грн за двух.
Молодые предприниматели могут получить до 200 тыс. грн на открытие ФЛП. Главное преимущество = отсутствие требования по созданию рабочих мест.
На такую сумму могут претендовать ветераны и представители креативного сектора/образования.
Условия: создание 4 рабочих мест, опыт работы от 12 месяцев и софинансирование проекта (вы вкладываете 30% собственных средств, государство - 70%).
Процесс получения средств полностью цифровизирован и состоит из нескольких этапов:
Если у вас возникли трудности с написанием бизнес-плана или выбором программы:
