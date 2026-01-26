Кредити під "нуль" і до 15 000 гривень на електрику: хто зможе отримати допомогу від уряду
Уряд запускає пакет державної підтримки для малого та середнього бізнесу, щоб допомогти підприємцям пережити складний енергетичний період. Скористатися нею зможуть і ветерани та ветеранки, які ведуть власну справу.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Мінветеранів" у Facebook.
Одноразова допомога до 15 000 гривень
ФОПи 2-3 груп, які працюють у соціально важливих сферах - заклади харчування, аптеки, кав’ярні, продуктові магазини, пекарні та інші критичні сервіси - можуть отримати від 7 500 до 15 000 гривень. Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників (мінімум один).
Як отримати
Заявку подають через портал "Дія". Після верифікації банками-партнерами кошти перераховує Державна служба зайнятості. Їх можна витратити на енергообладнання, ремонт, пальне для генераторів або оплату електроенергії.
Кредит 0% на генератори та батареї
Підприємства, що відповідають умовам програм 5-7-9%, можуть отримати цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторів з нульовою ставкою. Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.
Умови:
- кредити надають майже 50 банків-партнерів;
- термін до 3 років;
- максимальна сума - до 10 млн гривень.
Мета підтримки
Ці заходи дозволяють малому та середньому бізнесу, зокрема ветеранам-підприємцям, продовжувати роботу, забезпечувати функціонування пунктів незламності та зберігати робочі місця в умовах енергетичної кризи.
Наголосимо, що більше деталей, а також дату старту програми оприлюднить Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Читайте також про те, як ветеранам у Києві отримати грант на створення або розвиток власного бізнесу: куди звертатись і які документи подавати.
Раніше ми писали про те, що депутати Київради внесли зміни до міської програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць". Вони передбачають, зокрема, часткову компенсацію витрат на придбання жіночих бронежилетів.
Окрім того, ми розповідали, де ветерани можуть безкоштовно отримати правову допомогу.