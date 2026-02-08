Деньги на старт и развитие бизнеса: как получить грант до 1 млн гривен в 2026-м

В Украине продлили государственную программу грантовой поддержки для предпринимателей на 2026 год. В этом году суммы выплат увеличили, а подать заявку на запуск или развитие собственного дела можно в "Дії".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook .

Главное:

Суммы: от 100 тыс. грн для стартапов до 1 млн грн для ветеранов и креативных индустрий.

от для стартапов до для ветеранов и креативных индустрий. Спецусловия: для прифронтовых областей и молодежи (до 25 лет) действуют повышенные выплаты.

для прифронтовых областей и молодежи (до 25 лет) действуют повышенные выплаты. Главное условие: создание новых рабочих мест (от 1 до 4 в зависимости от суммы).

создание новых рабочих мест (от 1 до 4 в зависимости от суммы). Статус программы: прием заявок на 2026 год уже открыт .

прием заявок на 2026 год уже . Результативность: с 2022 года уже выдано 35 тыс. грантов, что позволило создать 50 тыс. рабочих мест.

Какие гранты доступны в 2026 году

Правительство предлагает четыре основных направления поддержки, в зависимости от профиля предпринимателя и сферы деятельности:

"Собственное дело" - микрогранты для широкого круга предпринимателей.

- микрогранты для широкого круга предпринимателей. Грант для молодежи - для лиц в возрасте от 18 до 25 лет.

- для лиц в возрасте от 18 до 25 лет. Для ветеранов и членов их семей - поддержка защитников и людей с инвалидностью вследствие войны.

- поддержка защитников и людей с инвалидностью вследствие войны. Креатив и образование - для проектов в сфере дошкольного образования и креативных индустрий.

Размеры выплат: сколько можно получить

Сумма гранта напрямую зависит от количества созданных рабочих мест и региона ведения бизнеса.

Программа "Собственное дело":

100 тыс. грн - при условии регистрации ФЛП (без наемных работников);

- при условии регистрации ФЛП (без наемных работников); 200 тыс. грн - при создании 1 рабочего места;

- при создании 1 рабочего места; 350 тыс. грн - при создании не менее 2 рабочих мест.

В прифронтовых областях (Днепропетровская, Харьковская, Сумская и другие) суммы выше: до 300 тыс. грн за одного работника и до 500 тыс. грн за двух.

Размер грантов на 2026 год (инфографика ГСЗ)

Поддержка молодежи (18-25 лет)

Молодые предприниматели могут получить до 200 тыс. грн на открытие ФЛП. Главное преимущество = отсутствие требования по созданию рабочих мест.

Гранты до 1 млн гривен

На такую сумму могут претендовать ветераны и представители креативного сектора/образования.

Условия: создание 4 рабочих мест, опыт работы от 12 месяцев и софинансирование проекта (вы вкладываете 30% собственных средств, государство - 70%).

Размер грантов на 2026 год (инфографика ГСЗ)

Как подать заявку: пошаговая инструкция

Процесс получения средств полностью цифровизирован и состоит из нескольких этапов:

Подготовка: Сформируйте бизнес-план по шаблону на портале "Дія".

Сформируйте бизнес-план по шаблону на портале "Дія". Подача: Загрузите документы через "Дію". Банк автоматически проверит вашу деловую репутацию.

Загрузите документы через "Дію". Банк автоматически проверит вашу деловую репутацию. Защита: Пройдите онлайн-собеседование со специалистами Центра занятости.

Пройдите онлайн-собеседование со специалистами Центра занятости. Решение: Получите уведомление о результате в кабинете "Дія".

Получите уведомление о результате в кабинете "Дія". Получение средств: В течение 20 дней зарегистрируйте ФЛП (если еще не имеете) и откройте спецсчет в уполномоченном банке.

Где получить консультацию

Если у вас возникли трудности с написанием бизнес-плана или выбором программы: