Деньги на старт и развитие бизнеса: как получить грант до 1 млн гривен в 2026-м
В Украине продлили государственную программу грантовой поддержки для предпринимателей на 2026 год. В этом году суммы выплат увеличили, а подать заявку на запуск или развитие собственного дела можно в "Дії".
Главное:
- Суммы: от 100 тыс. грн для стартапов до 1 млн грн для ветеранов и креативных индустрий.
- Спецусловия: для прифронтовых областей и молодежи (до 25 лет) действуют повышенные выплаты.
- Главное условие: создание новых рабочих мест (от 1 до 4 в зависимости от суммы).
- Статус программы: прием заявок на 2026 год уже открыт.
- Результативность: с 2022 года уже выдано 35 тыс. грантов, что позволило создать 50 тыс. рабочих мест.
Какие гранты доступны в 2026 году
Правительство предлагает четыре основных направления поддержки, в зависимости от профиля предпринимателя и сферы деятельности:
- "Собственное дело" - микрогранты для широкого круга предпринимателей.
- Грант для молодежи - для лиц в возрасте от 18 до 25 лет.
- Для ветеранов и членов их семей - поддержка защитников и людей с инвалидностью вследствие войны.
- Креатив и образование - для проектов в сфере дошкольного образования и креативных индустрий.
Размеры выплат: сколько можно получить
Сумма гранта напрямую зависит от количества созданных рабочих мест и региона ведения бизнеса.
Программа "Собственное дело":
- 100 тыс. грн - при условии регистрации ФЛП (без наемных работников);
- 200 тыс. грн - при создании 1 рабочего места;
- 350 тыс. грн - при создании не менее 2 рабочих мест.
В прифронтовых областях (Днепропетровская, Харьковская, Сумская и другие) суммы выше: до 300 тыс. грн за одного работника и до 500 тыс. грн за двух.
Поддержка молодежи (18-25 лет)
Молодые предприниматели могут получить до 200 тыс. грн на открытие ФЛП. Главное преимущество = отсутствие требования по созданию рабочих мест.
Гранты до 1 млн гривен
На такую сумму могут претендовать ветераны и представители креативного сектора/образования.
Условия: создание 4 рабочих мест, опыт работы от 12 месяцев и софинансирование проекта (вы вкладываете 30% собственных средств, государство - 70%).
Как подать заявку: пошаговая инструкция
Процесс получения средств полностью цифровизирован и состоит из нескольких этапов:
- Подготовка: Сформируйте бизнес-план по шаблону на портале "Дія".
- Подача: Загрузите документы через "Дію". Банк автоматически проверит вашу деловую репутацию.
- Защита: Пройдите онлайн-собеседование со специалистами Центра занятости.
- Решение: Получите уведомление о результате в кабинете "Дія".
- Получение средств: В течение 20 дней зарегистрируйте ФЛП (если еще не имеете) и откройте спецсчет в уполномоченном банке.
Где получить консультацию
Если у вас возникли трудности с написанием бизнес-плана или выбором программы:
- Горячая линия: 1518 (бесплатно).
- Офлайн: Офисы "Сделано в Украине" и региональные Центры занятости.
- Онлайн-поиск: Подробные условия на сайте ГСЗ.
