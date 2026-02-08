ua en ru
Деньги на старт и развитие бизнеса: как получить грант до 1 млн гривен в 2026-м

Воскресенье 08 февраля 2026 08:00
Деньги на старт и развитие бизнеса: как получить грант до 1 млн гривен в 2026-м Кто и как может получить деньги на собственное дело (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине продлили государственную программу грантовой поддержки для предпринимателей на 2026 год. В этом году суммы выплат увеличили, а подать заявку на запуск или развитие собственного дела можно в "Дії".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook.

Читайте также: Кредиты под "ноль" и до 15 000 гривен на электричество: кто сможет получить помощь от правительства

Главное:

  • Суммы: от 100 тыс. грн для стартапов до 1 млн грн для ветеранов и креативных индустрий.
  • Спецусловия: для прифронтовых областей и молодежи (до 25 лет) действуют повышенные выплаты.
  • Главное условие: создание новых рабочих мест (от 1 до 4 в зависимости от суммы).
  • Статус программы: прием заявок на 2026 год уже открыт.
  • Результативность: с 2022 года уже выдано 35 тыс. грантов, что позволило создать 50 тыс. рабочих мест.

Какие гранты доступны в 2026 году

Правительство предлагает четыре основных направления поддержки, в зависимости от профиля предпринимателя и сферы деятельности:

  • "Собственное дело" - микрогранты для широкого круга предпринимателей.
  • Грант для молодежи - для лиц в возрасте от 18 до 25 лет.
  • Для ветеранов и членов их семей - поддержка защитников и людей с инвалидностью вследствие войны.
  • Креатив и образование - для проектов в сфере дошкольного образования и креативных индустрий.

Размеры выплат: сколько можно получить

Сумма гранта напрямую зависит от количества созданных рабочих мест и региона ведения бизнеса.

Программа "Собственное дело":

  • 100 тыс. грн - при условии регистрации ФЛП (без наемных работников);
  • 200 тыс. грн - при создании 1 рабочего места;
  • 350 тыс. грн - при создании не менее 2 рабочих мест.

В прифронтовых областях (Днепропетровская, Харьковская, Сумская и другие) суммы выше: до 300 тыс. грн за одного работника и до 500 тыс. грн за двух.

Можливо, це зображення (текст «РОЗМР ГРАНТИВ 02 <<ВЛАСНА СПРАВА» 100 тис за умови реестрацйй ФоΠ 굳200 тис створення робочого мисця (PM) 350 тис 2 PM для ПРИФРОнтовИХ PELIOHIB до 300 тис PM до 500 тис —2P 2 PM ДНПРОпЕТРОВСЬКИЙ ЧЕРНИГВСЬКИЙ ДОНЕцЬКий ХАРКИВСЬКИЙ ЗАПОРИЗЬКИЙ СУМСЬКИЙ ХЕРСОНСЬКИЙ для молод! ВиД 18 до 25 POKIB МИКОЛАЙВСЬКИЙ до 200тис ₹े200 тис за умови реестрац ФоП, без створення PM»)Размер грантов на 2026 год (инфографика ГСЗ)

Поддержка молодежи (18-25 лет)

Молодые предприниматели могут получить до 200 тыс. грн на открытие ФЛП. Главное преимущество = отсутствие требования по созданию рабочих мест.

Гранты до 1 млн гривен

На такую сумму могут претендовать ветераны и представители креативного сектора/образования.

  • Условия: создание 4 рабочих мест, опыт работы от 12 месяцев и софинансирование проекта (вы вкладываете 30% собственных средств, государство - 70%).

На зображенні може бути: текст «PO3MIP ΓΡАНТВ 03 03 для ВЕТЕР BETEPAHIB, ЛЮДей 3 ВАЛДНИСТЮ ВНАСЛИДОК ВИЙНИ ТА одного 3 ПОДРУЖЖЯ 250 тис 1PM 500 тис 2 PM до ह1 млн 4 РМ, спивфίнансування 70/30 для кРеАтивнОЙ ΚΡΕΑ СФЕРИ АБО дошкльной Освити 100 тис реестрация ФОП 200 тис PM 500 тис 2 PM до હ1 млн 4 РМ, спивФίнансування 70/30»Размер грантов на 2026 год (инфографика ГСЗ)

Как подать заявку: пошаговая инструкция

Процесс получения средств полностью цифровизирован и состоит из нескольких этапов:

  • Подготовка: Сформируйте бизнес-план по шаблону на портале "Дія".
  • Подача: Загрузите документы через "Дію". Банк автоматически проверит вашу деловую репутацию.
  • Защита: Пройдите онлайн-собеседование со специалистами Центра занятости.
  • Решение: Получите уведомление о результате в кабинете "Дія".
  • Получение средств: В течение 20 дней зарегистрируйте ФЛП (если еще не имеете) и откройте спецсчет в уполномоченном банке.

Где получить консультацию

Если у вас возникли трудности с написанием бизнес-плана или выбором программы:

Читайте также о том, что программа "Зимняя поддержка" продолжает работать: украинцы уже использовали 11,3 млрд гривен государственной помощи, полученной в рамках выплат по 1000 гривен.

Ранее мы писали о том, что Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН фокусируется на прифронтовых регионах. Вид помощи зависит от ситуации в регионе: это могут быть продуктовые наборы или же деньги.

