Гроші на рахунках є, а надбавок немає: Рада перевірить громади через виплати вчителям

Громади з залишками понад 1 млн грн, які "зрізали" зарплати, будуть під особливим контролем.

Максимальна доплата: Становить 30%, але її отримує лише кожен восьмий педагог.

Перспектива: Комітет вимагає використовувати освітню субвенцію за призначенням, а не накопичувати її.

Економія на вчителях: що показав моніторинг

За даними голови профільного комітету Сергія Бабака, у січні 603 громади (41%) пішли на зниження надбавок за престижність праці. При цьому аналіз виявив парадокс: 120 із цих громад мають на рахунках значні невикористані залишки.

"Цих коштів достатньо, щоб громади могли виплачувати надбавки, тому економити їх не потрібно", - наголосив Бабак.

Статистика виплат у цифрах

Ситуація з підтримкою педагогів по країні вкрай нерівномірна. Лише невелика частина громад забезпечує максимальні виплати.

Як розподілилися надбавки за престижність:

30% (максимум): виплачують лише 187 громад (12,7%);

20-25%: забезпечують 495 громад (33,7%);

10-20%: встановили 507 громад (34,5%);

менше 10%: 92 громади (6,3%);

5% (мінімум): 102 громади (6,9%).

Ще 6 громад взагалі не виплачували надбавки, що здебільшого пояснюється призупиненням навчання або критичним станом бюджету.

Пошук винних та наступні кроки

Водночас є і позитивна динаміка: 578 громад (39%) змогли збільшити розмір доплат порівняно з листопадом минулого року.

Комітет планує не лише перевірити "ощадливі" громади, а й звернутися до Уряду. Депутати хочуть з'ясувати методологію, за якою розраховувалися відсотки надбавок, та перевірити джерела даних, що лягли в основу цих рішень.