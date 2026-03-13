Гроші на рахунках є, а надбавок немає: Рада перевірить громади через виплати вчителям

Комітет ВР з питань освіти проведе перевірку громад, які скоротили доплати педагогам, попри наявність коштів. У деяких регіонах залишки освітньої субвенції перевищують мільйон гривень.
Про це пише РБК-Україна із посилання на заяву очільника Комітету Сергія Бабака у Telegram.
Читайте також: НСЗУ зупинила виплати частині лікарень, а керівникам загрожують звільнення: у чому причина
Головне:
За даними голови профільного комітету Сергія Бабака, у січні 603 громади (41%) пішли на зниження надбавок за престижність праці. При цьому аналіз виявив парадокс: 120 із цих громад мають на рахунках значні невикористані залишки.
"Цих коштів достатньо, щоб громади могли виплачувати надбавки, тому економити їх не потрібно", - наголосив Бабак.
Ситуація з підтримкою педагогів по країні вкрай нерівномірна. Лише невелика частина громад забезпечує максимальні виплати.
Як розподілилися надбавки за престижність:
Ще 6 громад взагалі не виплачували надбавки, що здебільшого пояснюється призупиненням навчання або критичним станом бюджету.
Водночас є і позитивна динаміка: 578 громад (39%) змогли збільшити розмір доплат порівняно з листопадом минулого року.
Комітет планує не лише перевірити "ощадливі" громади, а й звернутися до Уряду. Депутати хочуть з'ясувати методологію, за якою розраховувалися відсотки надбавок, та перевірити джерела даних, що лягли в основу цих рішень.
Читайте також про те, що у 2026-му зарплати вчителів в Україні зросли. Другий етап підвищення мають запустити 1 вересня цього року. Окрім цього, зберігаються: доплата 4 000 гривень - для вчителів прифронтових громад та 2 000 гривень - для вчителів по всій країні.
Раніше ми писали про те, що раніше уряд запустив нову програму підтримки українських педагогів "Гроші ходять за вчителем". Вона надає можливість кожному педагогу отримати 1500 гривень на віртуальний рахунок для професійного розвитку.