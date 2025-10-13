Гроші не працюють: дедалі менше росіян готові добровільно воювати з Україною, - ISW

У звіті послалися на інформацію незалежного російськомовного видання Idel.Реалии. За нею, працівники російських військкоматів зазначають, що кількість людей, які підписують контракти з Міноборони РФ, не зростає навіть у регіонах, де пропонують найвищі фінансові виплати. За словами джерел, "усі, хто хотів заробити на війні", вже записалися.

Idel Реалії зазначає, що на сьогодні найвищу одноразову премію за підписання контракту - 3,2 млн рублів (приблизно 39 300 доларів) - пропонує Ханти-Мансійський автономний округ.

У середньому ж регіональні виплати по Росії збільшуються кожні три-чотири місяці на 500 тис. рублів (близько 6100 доларів). Рішення влади Свердловської області у березні 2025 року підняти одноразову виплату до 3,1 млн рублів (близько 38 100 доларів) не призвело до напливу нових охочих.

Працівники військкоматів у двох невказаних сибірських регіонах повідомили, що останнім часом контракти підписують переважно люди "вкрай похилого віку" або з хронічними хворобами.

Джерела Idel Реалії в одному з міст північної частини Іркутської області зазначили, що проблеми з набором спостерігаються вже кілька місяців, а потенційні рекрути здебільшого цікавляться лише розміром грошових виплат і пільгами для військових - такими як пріоритетне навчання для дітей, відстрочки за кредитами та списання боргів. Це свідчить про те, що ті, хто погоджується служити, керуються виключно матеріальними факторами.

Як повідомило джерело видання з Іркутської області, Міноборони РФ намагається залучати новобранців через рекламу. Особливо ця тактика застосовувалася напередодні саміту США та РФ на Алясці 15 серпня - тоді відомство стверджувало, що начебто війна скоро закінчиться, тож варто "встигнути заробити мільйони до настання миру".

Це ж джерело розповіло, що Міноборони вводить людей в оману, рекламуючи, скільки можна заробити за рік, виходячи з місячної зарплати військових у зоні бойових дій. Хоча насправді новобранців часто відправляють не в тил, а на штурмові місії на передову, де тривалість життя зазвичай менше року.

Два варіанти для Путіна

Інститут вивчення війни ще у лютому 2025 року дійшов висновку, що подальше підвищення фінансових стимулів навряд чи суттєво збільшить кількість новобранців, адже значна частина росіян, яких можна зацікавити грошима в межах можливостей держави, вже добровільно вступила до війська.

Зростання розмірів виплат і соціальних пільг для військових свідчить, що темпи набору падають, а Росії доводиться вигадувати нові стимули для вербування.

"ISW і далі вважає, що зниження показників рекрутингу до рівня, коли Росія не зможе компенсувати свої високі втрати, може поставити президента Володимира Путіна перед вибором - або оголосити примусову мобілізацію резервістів, на що він досі не наважувався, або сісти за стіл переговорів, щоб завершити війну", - йдеться у звіті.