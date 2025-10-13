Деньги не работают: все меньше россиян готовы добровольно воевать с Украиной, - ISW

В отчете сослались на информацию независимого русскоязычного издания Idel.Реалии. По ней, работники российских военкоматов отмечают, что количество людей, которые подписывают контракты с Минобороны РФ, не растет даже в регионах, где предлагают самые высокие финансовые выплаты. По словам источников, "все, кто хотел заработать на войне", уже записались.

Idel Реалии отмечает, что на сегодня самую высокую единовременную премию за подписание контракта - 3,2 млн рублей (примерно 39 300 долларов) - предлагает Ханты-Мансийский автономный округ.

В среднем же региональные выплаты по России увеличиваются каждые три-четыре месяца на 500 тыс. рублей (около 6100 долларов). Решение властей Свердловской области в марте 2025 года поднять единовременную выплату до 3,1 млн рублей (около 38 100 долларов) не привело к наплыву новых желающих.

Работники военкоматов в двух неуказанных сибирских регионах сообщили, что в последнее время контракты подписывают преимущественно люди "крайне преклонного возраста" или с хроническими болезнями.

Источники Idel Реалии в одном из городов северной части Иркутской области отметили, что проблемы с набором наблюдаются уже несколько месяцев, а потенциальные рекруты в основном интересуются лишь размером денежных выплат и льготами для военных - такими как приоритетное обучение для детей, отсрочки по кредитам и списание долгов. Это свидетельствует о том, что те, кто соглашается служить, руководствуются исключительно материальными факторами.

Как сообщил источник издания из Иркутской области, Минобороны РФ пытается привлекать новобранцев через рекламу. Особенно эта тактика применялась накануне саммита США и РФ на Аляске 15 августа - тогда ведомство утверждало, что вроде бы война скоро закончится, поэтому стоит "успеть заработать миллионы до наступления мира".

Этот же источник рассказал, что Минобороны вводит людей в заблуждение, рекламируя, сколько можно заработать за год, исходя из месячной зарплаты военных в зоне боевых действий. Хотя на самом деле новобранцев часто отправляют не в тыл, а на штурмовые миссии на передовую, где продолжительность жизни обычно меньше года.

Два варианта для Путина

Институт изучения войны еще в феврале 2025 года пришел к выводу, что дальнейшее повышение финансовых стимулов вряд ли существенно увеличит количество новобранцев, ведь значительная часть россиян, которых можно заинтересовать деньгами в пределах возможностей государства, уже добровольно вступила в армию.

Рост размеров выплат и социальных льгот для военных свидетельствует, что темпы набора падают, а России приходится придумывать новые стимулы для вербовки.

"ISW продолжает считать, что снижение показателей рекрутинга до уровня, когда Россия не сможет компенсировать свои высокие потери, может поставить президента Владимира Путина перед выбором - либо объявить принудительную мобилизацию резервистов, на что он до сих пор не решался, либо сесть за стол переговоров, чтобы завершить войну", - говорится в отчете.