ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Путін може розпочати війну з Європою у разі масштабної мобілізації в Росії, - Зеленський

Четвер 09 жовтня 2025 11:30
UA EN RU
Путін може розпочати війну з Європою у разі масштабної мобілізації в Росії, - Зеленський Ілюстративне фото: Путін може розпочати масштабну мобілізацію (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Нова мобілізація у Росії може свідчити про падіння рейтингу російського диктатора Володимира Путіна і стати приводом для ескалації, у тому числі - ризику переходу до ширшого конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

Мобілізація у Росії

За його словами, Путін почав втрачати рейтинги, саме тому може не оголошувати мобілізацію у Росії. Зеленський додав, що російська влада неохоче витрачала великі гроші на контракти, але тепер пішла на такі витрати заради "ціни захисту його особистого рейтингу".

Глава держави також висловив думку, що у разі мобілізації Путін може шукати "швидкі успіхи" за кордоном і спрямувати дії туди, де можна швидко досягти результату.

"Якщо буде мобілізація, - то це виклик Європі. Він почне велику війну. Чому я вважаю, що є такий ризик? А тому, що йому потрібно “продавати” успіх. У війні проти України все, що він міг "продати", він вже "продав", і ви бачите, як я й сказав, вже товар неякісний - він "продає" брехню, що начебто може чогось досягти у війні проти України. А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи", - каже Зеленський.

Чи припинить Путін війну

Він також висловив думку, що Путін боїться припинення вогню, бо повернення від повномасштабної війни до миру, а потім - до нової повномасштабної війни буде для РФ непросто з економічної, суспільної та міжнародної точок зору.

"Я вважаю, що Путін особисто боїться припинення вогню, тому що із припинення вогню вийти знову у війну йому складно", - зазначив він.

Президент підкреслив, що для зупинки ескалації потрібно посилити тиск на Росію, поєднуючи далекобійні удари, санкції та оборону на полі бою з мирними ініціативами.

"Потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює. Коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але, безумовно, підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно - це спрацює", - сказав Зеленський.

"Осінній призов" РФ

Наприкінці вересня Путін підписав указ про проведення рекордного призову росіян на військову службу в період з 1 жовтня і до кінця року. Росія планує призвати до армії 135 тисяч осіб - це найбільший осінній призов на строкову службу з 2016 року, коли до війська було набрано 152 тисячі.

Крім того, 24 вересня депутати Держдуми РФ ухвалили у першому читанні законопроєкт, який дозволить проводити заходи, пов’язані з призовом, упродовж усього календарного року. Таким чином з 1 січня 2026 року заклик громадян на військову службу здійснюватиметься не двічі на рік, як зараз, а постійно - з 1 січня до 31 грудня.

Зазначимо, що у Москві заперечують, що мобілізація пов'язана з війною в Україні. При цьому призовників запевняють, що їх не будуть відправляти на фронт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Війна в Україні
Новини
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні
На газ є плани "А" і "Б". Зеленський оцінив загрозу зимових блекаутів в Україні
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни