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Гроші повернуться державі: до якого числа потрібно витратити "Національний кешбек"

18:48 21.07.2026 Вт
2 хв
На які товари та послуги потрібно терміново витратити кошти?
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Національний кешбек (Getty Images)

Українцям, які накопичили кошти на картці програми "Національний кешбек", нагадали про кінцевий термін їх використання. Витратити гроші потрібно до 31 липня включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Дії".

Головне:

  • Кінцевий термін: Накопичені кошти за програмою "Національний кешбек" необхідно витратити до 31 липня включно.
  • На що можна витратити: Гроші можна спрямувати на комунальні та поштові послуги, ліки й продукти українського виробництва, українські книги, а також на донати для ЗСУ чи благодійність.
  • Купівля книжок та ліків: Онлайн-книгарні створили спеціальні розділи з позначкою "Національний кешбек", а під час купівлі українських ліків в аптеках рекомендовано заздалегідь уточнювати на касі можливість оплати карткою програми.
  • Де перевірити партнерів: Повний перелік аптек, магазинів та сервісів, які приймають оплату карткою кешбеку, доступний у застосунку "Дія" на сторінці послуги.

На що можна витратити кошти

Кошти, накопичені за програмою "Національний кешбек", можна використати на різні товари та послуги українського виробництва, а також на оплату окремих сервісів.

Зокрема, гроші можна витратити на:

  • українські книги;
  • продукти українського виробництва;
  • ліки українського виробництва в аптеках-учасниках програми;
  • товари українського виробництва в магазинах-учасниках програми;
  • оплату комунальних послуг - як власних, так і близьких;
  • оплату поштових послуг;
  • благодійні внески та донати на підтримку Збройних сил України і благодійних фондів.
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Що варто знати

У "Дії" зазначили, що для книжок українських видавництв онлайн-книгарні створили спеціальні розділи та позначки з логотипом програми "Національний кешбек", щоб покупці могли швидко знайти видання, які можна оплатити цією карткою.

Під час купівлі українських ліків рекомендують попередньо уточнювати в аптеці або на касі, чи можна оплатити конкретний препарат карткою "Національного кешбеку".

Повний перелік магазинів, аптек, сервісів і категорій, де доступна оплата коштами програми, можна знайти на сторінці "Національний кешбек" у застосунку "Дія".

Невикористані станом на кінець дня 31 липня кошти повернуться до державного бюджету.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні стартував новий етап програми "Національний кешбек" й усі поточні накопичення формуються заново. Спочатку планувалося, що гроші на картках "згорять" 1 липня, однак дедлайн перенесли на місяць.

На початку липня українцям нарахували кешбек за квітень - це була остання виплата у рамках першого етапу програми.

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