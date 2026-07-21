Гроші повернуться державі: до якого числа потрібно витратити "Національний кешбек"

Головне: Кінцевий термін: Накопичені кошти за програмою "Національний кешбек" необхідно витратити до 31 липня включно.

Накопичені кошти за програмою "Національний кешбек" необхідно витратити до 31 липня включно. На що можна витратити: Гроші можна спрямувати на комунальні та поштові послуги, ліки й продукти українського виробництва, українські книги, а також на донати для ЗСУ чи благодійність.

Гроші можна спрямувати на комунальні та поштові послуги, ліки й продукти українського виробництва, українські книги, а також на донати для ЗСУ чи благодійність. Купівля книжок та ліків: Онлайн-книгарні створили спеціальні розділи з позначкою "Національний кешбек", а під час купівлі українських ліків в аптеках рекомендовано заздалегідь уточнювати на касі можливість оплати карткою програми.

Онлайн-книгарні створили спеціальні розділи з позначкою "Національний кешбек", а під час купівлі українських ліків в аптеках рекомендовано заздалегідь уточнювати на касі можливість оплати карткою програми. Де перевірити партнерів: Повний перелік аптек, магазинів та сервісів, які приймають оплату карткою кешбеку, доступний у застосунку "Дія" на сторінці послуги.

На що можна витратити кошти

Кошти, накопичені за програмою "Національний кешбек", можна використати на різні товари та послуги українського виробництва, а також на оплату окремих сервісів.

Зокрема, гроші можна витратити на:

українські книги;

продукти українського виробництва;

ліки українського виробництва в аптеках-учасниках програми;

товари українського виробництва в магазинах-учасниках програми;

оплату комунальних послуг - як власних, так і близьких;

оплату поштових послуг;

благодійні внески та донати на підтримку Збройних сил України і благодійних фондів.

Що варто знати

У "Дії" зазначили, що для книжок українських видавництв онлайн-книгарні створили спеціальні розділи та позначки з логотипом програми "Національний кешбек", щоб покупці могли швидко знайти видання, які можна оплатити цією карткою.

Під час купівлі українських ліків рекомендують попередньо уточнювати в аптеці або на касі, чи можна оплатити конкретний препарат карткою "Національного кешбеку".

Повний перелік магазинів, аптек, сервісів і категорій, де доступна оплата коштами програми, можна знайти на сторінці "Національний кешбек" у застосунку "Дія".

Невикористані станом на кінець дня 31 липня кошти повернуться до державного бюджету.