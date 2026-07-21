Деньги вернутся государству: до какого числа нужно потратить "Национальный кешбэк"

Украинцам, накопившим средства на карте программы "Национальный кешбэк", напомнили о конечном сроке их использования. Потратить деньги нужно до 31 июля включительно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дии" .
Главное:
Средства, накопленные по программе "Национальный кешбэк", можно использовать на различные товары и услуги украинского производства, а также на оплату отдельных сервисов.
В частности, деньги можно потратить на:
В "Дии" отметили, что для книг украинских издательств онлайн-книжные магазины создали специальные разделы и отметки с логотипом программы "Национальный кешбэк", чтобы покупатели могли быстро найти издания, которые можно оплатить этой картой.
При покупке украинского лекарства рекомендуют предварительно уточнять в аптеке или на кассе, можно ли оплатить конкретный препарат картой "Национального кешбэка".
Полный список магазинов, аптек, сервисов и категорий, где доступна оплата средствами программы, можно найти на странице "Национальный кешбэк" в приложении "Дия".
Неиспользованные по состоянию на конец дня 31 июля средства вернутся в государственный бюджет.
Напомним, с 1 мая в Украине стартовал новый этап программы "Национальный кешбэк" и все текущие накопления формируются заново. Первоначально планировалось, что деньги на карточках "сгорят" 1 июля, однако дедлайн перенесли на месяц.
В начале июля украинцам начислили кэшбек за апрель - это была последняя выплата в рамках первого этапа программы.