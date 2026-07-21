Деньги вернутся государству: до какого числа нужно потратить "Национальный кешбэк"

Главное: Конечный срок: Накопленные средства по программе "Национальный кешбэк" необходимо потратить до 31 июля включительно.

Накопленные средства по программе "Национальный кешбэк" необходимо потратить до 31 июля включительно. На что можно потратить: Деньги можно направить на коммунальные и почтовые услуги, лекарства и продукты украинского производства, украинские книги, а также донаты для ВСУ или благотворительность.

Деньги можно направить на коммунальные и почтовые услуги, лекарства и продукты украинского производства, украинские книги, а также донаты для ВСУ или благотворительность. Покупка книг и лекарств: Онлайн-книжные магазины создали специальные разделы с пометкой "Национальный кешбэк", а при покупке украинских лекарств в аптеках рекомендовано заранее уточнять на кассе возможность оплаты картой программы.

Онлайн-книжные магазины создали специальные разделы с пометкой "Национальный кешбэк", а при покупке украинских лекарств в аптеках рекомендовано заранее уточнять на кассе возможность оплаты картой программы. Где проверить партнеров: Полный список аптек, магазинов и сервисов, принимающих оплату картой кэшбека, доступен в приложении "Дия" на странице услуги.

На что можно потратить деньги

Средства, накопленные по программе "Национальный кешбэк", можно использовать на различные товары и услуги украинского производства, а также на оплату отдельных сервисов.

В частности, деньги можно потратить на:

украинские книги;

продукты украинского производства;

лекарства украинского производства в аптеках-участниках программы;

товары украинского производства в магазинах-участниках программы;

оплату коммунальных услуг - как собственных, так и близких;

оплата почтовых услуг;

благотворительные взносы и донаты в поддержку Вооруженных сил Украины и благотворительных фондов.

Что следует знать

В "Дии" отметили, что для книг украинских издательств онлайн-книжные магазины создали специальные разделы и отметки с логотипом программы "Национальный кешбэк", чтобы покупатели могли быстро найти издания, которые можно оплатить этой картой.

При покупке украинского лекарства рекомендуют предварительно уточнять в аптеке или на кассе, можно ли оплатить конкретный препарат картой "Национального кешбэка".

Полный список магазинов, аптек, сервисов и категорий, где доступна оплата средствами программы, можно найти на странице "Национальный кешбэк" в приложении "Дия".

Неиспользованные по состоянию на конец дня 31 июля средства вернутся в государственный бюджет.