Мільярди в обмін на уран. США та Іран обговорюють таємну угоду, - Axios

Джерела видання розповіли, що одним із головних пріоритетів адміністрації президента США Дональда Трампа є забезпечення того, щоб Іран не мав доступу до запасів збагаченого урану.

Йдеться про близько 2 000 кг збагаченого урану, захованого в іранських підземних ядерних об’єктах, зокрема до 450 кг урану, збагаченого до 60-відсоткової чистоти.

Переговори щодо урану та грошей

Країни ведуть переговори про те, що станеться з накопиченими запасами і яка частина іранських активів буде розморожена. Сторони також обговорюють умови, на яких Іран зможе використовувати ці гроші.

За даними двох джерел, на більш ранньому етапі переговорів США були готові виділити Ірану 6 мільярдів доларів на закупівлю продовольства, медикаментів та інших гуманітарних товарів. Іранці вимагали 27 мільярдів доларів.

За останніми даними, США та Іран обговорюють суму у розмірі 20 мільярдів доларів. Один американський чиновник заявив, що це пропозиція США. Інший американський чиновник назвав концепцію обміну урану на гроші "одним із багатьох питань, що обговорюються".

У рамках компромісної пропозиції, яка зараз перебуває на стадії обговорення, частина високозбагаченого урану буде відправлена до третьої країни, а частина буде розбавлена в Ірані під міжнародним контролем.