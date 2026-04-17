Миллиарды в обмен на уран. США и Иран обсуждают тайное соглашение, - Axios

Источники издания рассказали, что одним из главных приоритетов администрации президента США Дональда Трампа является обеспечение того, чтобы Иран не имел доступа к запасам обогащенного урана.

Речь идет об около 2 000 кг обогащенного урана, спрятанного в иранских подземных ядерных объектах, в том числе до 450 кг урана, обогащенного до 60-процентной чистоты.

Переговоры по урану и деньгам

Страны ведут переговоры о том, что произойдет с накопленными запасами и какая часть иранских активов будет разморожена. Стороны также обсуждают условия, на которых Иран сможет использовать эти деньги.

По данным двух источников, на более раннем этапе переговоров США были готовы выделить Ирану 6 миллиардов долларов на закупку продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров. Иранцы требовали 27 миллиардов долларов.

По последним данным, США и Иран обсуждают сумму в размере 20 миллиардов долларов. Один американский чиновник заявил, что это предложение США. Другой американский чиновник назвал концепцию обмена урана на деньги "одним из многих обсуждаемых вопросов".

В рамках компромиссного предложения, которое сейчас находится на стадии обсуждения, часть высокообогащенного урана будет отправлена в третью страну, а часть будет разбавлена в Иране под международным контролем.