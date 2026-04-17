ua en ru
Пт, 17 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Мільярди в обмін на уран. США та Іран обговорюють таємну угоду, - Axios

16:55 17.04.2026 Пт
2 хв
Що буде з ураном у разі укладення угоди?
aimg Валерій Ульяненко
Мільярди в обмін на уран. США та Іран обговорюють таємну угоду, - Axios Фото: Дональд Трамп і Джей Ді Венс (Getty Images)

США та Іран ведуть переговори щодо плану припинення війни, одним із пунктів якого є розблокування 20 млрд доларів заморожених іранських коштів в обмін на відмову Тегерану від збагаченого урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Читайте також: Трамп може піти на поступки Ірану: Politico дізналось несподівані деталі

Джерела видання розповіли, що одним із головних пріоритетів адміністрації президента США Дональда Трампа є забезпечення того, щоб Іран не мав доступу до запасів збагаченого урану.

Йдеться про близько 2 000 кг збагаченого урану, захованого в іранських підземних ядерних об’єктах, зокрема до 450 кг урану, збагаченого до 60-відсоткової чистоти.

Переговори щодо урану та грошей

Країни ведуть переговори про те, що станеться з накопиченими запасами і яка частина іранських активів буде розморожена. Сторони також обговорюють умови, на яких Іран зможе використовувати ці гроші.

За даними двох джерел, на більш ранньому етапі переговорів США були готові виділити Ірану 6 мільярдів доларів на закупівлю продовольства, медикаментів та інших гуманітарних товарів. Іранці вимагали 27 мільярдів доларів.

За останніми даними, США та Іран обговорюють суму у розмірі 20 мільярдів доларів. Один американський чиновник заявив, що це пропозиція США. Інший американський чиновник назвав концепцію обміну урану на гроші "одним із багатьох питань, що обговорюються".

У рамках компромісної пропозиції, яка зараз перебуває на стадії обговорення, частина високозбагаченого урану буде відправлена до третьої країни, а частина буде розбавлена в Ірані під міжнародним контролем.

Нагадаємо, 12 квітня Трамп заявив, що переговори з Іраном у Пакистані "пройшли добре". За його словами, сторони змогли багато про що домовитися, але питання ядерної зброї вирішено так і не було.

Крім того, президент США наголосив, що йому все одно, буде угода чи ні. За його словами, США в будь-якому разі перемагають.

Вчора, 16 квітня, Трамп прокоментував переговори з Іраном і сказав, що скоро "станеться щось дуже позитивне". Він також зауважив, що Тегеран погодився не мати ядерної зброї.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом
Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи