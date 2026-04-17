Миллиарды в обмен на уран. США и Иран обсуждают тайное соглашение, - Axios

16:55 17.04.2026 Пт
Что будет с ураном в случае заключения соглашения?
aimg Валерий Ульяненко
Миллиарды в обмен на уран. США и Иран обсуждают тайное соглашение, - Axios Фото: Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс (Getty Images)

США и Иран ведут переговоры по плану прекращения войны, одним из пунктов которого является разблокирование 20 млрд долларов замороженных иранских средств в обмен на отказ Тегерана от обогащенного урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Читайте также: Трамп может пойти на уступки Ирану: Politico узнало неожиданные детали

Источники издания рассказали, что одним из главных приоритетов администрации президента США Дональда Трампа является обеспечение того, чтобы Иран не имел доступа к запасам обогащенного урана.

Речь идет об около 2 000 кг обогащенного урана, спрятанного в иранских подземных ядерных объектах, в том числе до 450 кг урана, обогащенного до 60-процентной чистоты.

Переговоры по урану и деньгам

Страны ведут переговоры о том, что произойдет с накопленными запасами и какая часть иранских активов будет разморожена. Стороны также обсуждают условия, на которых Иран сможет использовать эти деньги.

По данным двух источников, на более раннем этапе переговоров США были готовы выделить Ирану 6 миллиардов долларов на закупку продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров. Иранцы требовали 27 миллиардов долларов.

По последним данным, США и Иран обсуждают сумму в размере 20 миллиардов долларов. Один американский чиновник заявил, что это предложение США. Другой американский чиновник назвал концепцию обмена урана на деньги "одним из многих обсуждаемых вопросов".

В рамках компромиссного предложения, которое сейчас находится на стадии обсуждения, часть высокообогащенного урана будет отправлена в третью страну, а часть будет разбавлена в Иране под международным контролем.

Напомним, 12 апреля Трамп заявил, что переговоры с Ираном в Пакистане "прошли хорошо". По его словам, стороны смогли о многом договориться, но вопрос ядерного оружия решен так и не был.

Кроме того, президент США подчеркнул, что ему все равно, будет соглашение или нет. По его словам, США в любом случае побеждают.

Вчера, 16 апреля, Трамп прокомментировал переговоры с Ираном и сказал, что скоро "произойдет что-то очень позитивное". Он также отметил, что Тегеран согласился не иметь ядерного оружия.

Новости
Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом
Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы