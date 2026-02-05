Гроші надійдуть за 48 годин: в Україні розпочалися виплати за програмою "СвітлоДім"

Програма "СвітлоДім"

Нагадаємо, програма "СвітлоДім" розрахована на ОСББ, управителів багатоквартирних будинків, житлові кооперативи. Вона спрямована на підтримку встановлення автономних систем живлення в багатоквартирних будинках. ОСББ, керуючі компанії та житлові кооперативи можуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на генератори, акумулятори, інвертори чи сонячні панелі.

Заявки вже приймають через сайт svitlodim.gov.ua або портал "Дія". Рішення ухвалюють протягом 48 годин, а кошти потрібно використати за 45 днів. Обладнання та постачальника обирають самі мешканці.

Поки що програма працює у Києві та Київській області, але її мета - дати будинкам реальний шанс мати світло, воду й тепло навіть під час тривалих блекаутів.