Гроші на генератори: з 30 січня подати заявку на "СвітлоДім" можна через "Дію"

З 30 січня в "Дії" кооперативи, ОСББ та компанії, які управляють житловими будинками, зможуть подати заявку на програму "СвітлоДім". Вона передбачає допомогу від 100 до 300 тис. гривень на купівлю альтернативних джерел енергії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Novyny.life .

Програма уже запрацювала

Сайт програми "СвітлоДім" уже працює. Участь у проекті можуть брати ОСББ, керуючі компанії та інші юридичні особи, що управляють житловими будинками. У її рамках держава надаватиме фінансову допомогу на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей тощо. Розмір допомоги - 100-300 тисяч гривень.

"Від завтра відкривається в "Дії" вкладка, де ОСББ, будь-які керуючі компанії, які управляють саме житловими будинками, зможуть зареєструвати свою заявку і отримати грошову допомогу на придбання різного типу альтернативного живлення", - повідомив віце-прем’єр Олексій Кулеба.

Він також наголосив, що дуже важливо, аби програма працювала швидко - щоб протягом тижня компанії уже отримували обладнання.

"Будемо віддавати перевагу тим заявкам, у кого вже заявлений перелік необхідного обладнання і його треба просто купити", - додав чиновник.

Деталі програми "СвітлоДім"

Перший етап охоплює Київ і Київську область. Заявки подають через сайт svitlodim.gov.ua або "Дію" (від 30 січня), рішення ухвалюють за 48 годин, кошти потрібно використати протягом 45 днів.

Розмір допомоги залежить від кількості під’їздів і поверховості будинку. Програма дозволяє мешканцям самостійно обирати техніку та постачальника, щоб ефективно забезпечити роботу ліфтів, водопостачання, освітлення та опалення навіть під час відключень.

Як працюватиме програма "СвітлоДім" (інфографіка Telegram/Юлія Свириденко)