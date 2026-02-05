RU

Общество Образование Деньги Изменения

Деньги поступят за 48 часов: в Украине начались выплаты по программе "СвітлоДім"

Фото: В Украине начали выплачивать деньги по программе "СвітлоДім" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине начались первые выплаты по государственной программе "СвітлоДім". Средства для одобренных заявок поступят уже в течение 48 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

Читайте также: Дадут до 300 тысяч гривен: ОСМД и кооперативы получат деньги на генераторы

Первые выплаты - уже через двое суток

По словам Кулебы, государство уже получило и обработало первые заявки от участников программы. Часть из них одобрена, и первые выплаты будут перечислены заявителям в течение 48 часов.

Он отметил, что комиссия по рассмотрению заявок заседает ежедневно, чтобы максимально быстро принимать решения.

Если в заявке есть ошибки

Часть заявок требует доработки. В таких случаях районные государственные администрации напрямую будут контактировать с заявителями, помогать исправить ошибки и повторно подать документы.

"Цель программы - не формальные отказы, а реальная помощь многоквартирным домам в установлении автономного питания", - подчеркнул Кулеба.

Где можно открыть счет

По состоянию на сейчас специальный счет для участия в программе "СвітлоДім" можно открыть в "Ощадбанке", "Райффайзен Банке", "Укргазбанке".

Правительство также работает над расширением перечня банков-партнеров.

Программа "СвітлоДім"

Напомним, программа "СвітлоДім" рассчитана на ОСМД, управляющих многоквартирных домов, жилищные кооперативы. Она направлена на поддержку установки автономных систем питания в многоквартирных домах. ОСМД, управляющие компании и жилищные кооперативы могут получить от 100 до 300 тысяч гривен на генераторы, аккумуляторы, инверторы или солнечные панели.

Заявки уже принимают через сайт svitlodim.gov.ua или портал "Дія". Решение принимают в течение 48 часов, а средства нужно использовать за 45 дней. Оборудование и поставщика выбирают сами жители.

Пока программа работает в Киеве и Киевской области, но ее цель - дать домам реальный шанс иметь свет, воду и тепло даже во время длительных блэкаутов.

