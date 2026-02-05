Деньги поступят за 48 часов: в Украине начались выплаты по программе "СвітлоДім"

Первые выплаты - уже через двое суток

По словам Кулебы, государство уже получило и обработало первые заявки от участников программы. Часть из них одобрена, и первые выплаты будут перечислены заявителям в течение 48 часов.

Он отметил, что комиссия по рассмотрению заявок заседает ежедневно, чтобы максимально быстро принимать решения.

Если в заявке есть ошибки

Часть заявок требует доработки. В таких случаях районные государственные администрации напрямую будут контактировать с заявителями, помогать исправить ошибки и повторно подать документы.

"Цель программы - не формальные отказы, а реальная помощь многоквартирным домам в установлении автономного питания", - подчеркнул Кулеба.

Где можно открыть счет

По состоянию на сейчас специальный счет для участия в программе "СвітлоДім" можно открыть в "Ощадбанке", "Райффайзен Банке", "Укргазбанке".

Правительство также работает над расширением перечня банков-партнеров.