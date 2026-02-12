Гроші з клієнтів: у "ПриватБанку" пояснили, від чого залежить розмір комісії

У "ПриватБанку" пояснили принципи формування тарифів на послуги. Попри інфляційні процеси, банк утримує рівень комісій незмінним, спрямовуючи більшу частину прибутку безпосередньо до державного бюджету.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на роз'янення голови правління "ПриватБанку" з питань фінансів Лариси Чернишової у подкасті ЕП "Хроніки економіки".
Читайте також: Кредитний ліміт дають не всім: "ПриватБанк" назвав чіткі вікові обмеження для карток
Головне:
За словами голови правління з питань фінансів Лариси Чернишової, статус державного банку накладає особливу відповідальність. Кошти клієнтів фактично працюють на обороноздатність країни.
"Це ті кошти, які йдуть на виплату зарплати нашим військовим. Це ті кошти, які підтримують армію і обороноздатність. І тому кожен, хто користується послугами "ПриватБанку", долучений до підтримки держави", - наголосила вона.
Комісійні збори не є просто прибутком - це ресурс для функціонування банківської системи. Зокрема, йдеться про перекази між власними картками.
"Рівень комісії визначається з урахуванням витрат, які необхідно нести банку для підтримання можливості надавати сервіси. Це інвестування в безпеку та розвиток технологій. Це все потребує коштів", - додала Чернишова.
Окрім стабільності тарифів для фізосіб, банк запровадив суттєві послаблення для підприємців. У 2026 році "ПриватБанк" фактично обнулив тарифи для активних ФОПів:
Читайте також, що нещодавно "ПриватБанк" повідомив, що з клієнтів фінустанови вирішили стягувати комісію за організацію послуги з доставки картки для перевипуску.