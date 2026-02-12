Деньги с клиентов: в "ПриватБанке" объяснили, от чего зависит размер комиссии

В "ПриватБанке" объяснили принципы формирования тарифов на услуги. Несмотря на инфляционные процессы, банк удерживает уровень комиссий неизменным, направляя большую часть прибыли непосредственно в государственный бюджет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на разъяснения главы правления "ПриватБанка" по вопросам финансов Ларисы Чернышевой в подкасте ЭП "Хроники экономики".
По словам главы правления по вопросам финансов Ларисы Чернышевой, статус государственного банка накладывает особую ответственность. Средства клиентов фактически работают на обороноспособность страны.
"Это те средства, которые идут на выплату зарплаты нашим военным. Это те средства, которые поддерживают армию и обороноспособность. И поэтому каждый, кто пользуется услугами "ПриватБанка", приобщен к поддержке государства", - подчеркнула она.
Комиссионные сборы не являются просто прибылью - это ресурс для функционирования банковской системы. В частности, речь идет о переводах между собственными карточками.
"Уровень комиссии определяется с учетом расходов, которые необходимо нести банку для поддержания возможности предоставлять сервисы. Это инвестирование в безопасность и развитие технологий. Это все требует средств", - добавила Чернышова.
Кроме стабильности тарифов для физлиц, банк ввел существенные послабления для предпринимателей. В 2026 году "ПриватБанк" фактически обнулил тарифы для активных ФЛП:
