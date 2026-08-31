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Зарплати педагогів виростуть вже з 1 вересня: скільки доплачуватимуть

19:06 31.08.2026 Пн
2 хв
Освітянам вже підвищували зарплати на початку року
aimg Валерій Ульяненко
Зарплати педагогів виростуть вже з 1 вересня: скільки доплачуватимуть Фото: з 1 вересня українським педагогам перерахують зарплату (Getty Images)
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В Україні з 1 вересня зарплати педагогічних та науково-педагогічних працівників зростуть на 20%, а також зміниться сама система нарахування виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

З 1 вересня в Україні відмовляються від Єдиної тарифної сітки. Оновлена модель передбачає, що оклад залежатиме від посади та базової величини, яка дорівнює середній зарплаті по економіці країни.

Зростуть саме посадові оклади освітян, адже саме від них розраховується більшість доплат і надбавок.

"Нова система охопить школи, вищу освіту, інклюзивно-ресурсні центри й державні заклади освіти. Для дошкілля та позашкілля, професійної та фахової передвищої освіти, органам місцевого самоврядування рекомендується здійснити відповідне підвищення заробітних плат освітян з 1 вересня 2026 року", - зазначив прем'єр.

Уряд залишає та запроваджує додаткові виплати для окремих категорій педагогів:

  • 2600 гривень - збережена доплата для вчителів, які навчають дітей очно на прифронтових територіях;
  • 10% до окладу - додаткова надбавка для викладачів коледжів, які готують фахівців для оборонно-промислового комплексу, енергетики, машинобудування та металообробки.

Корецький зазначив, що на початку року посадові оклади освітян уже зросли на 30%.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату, у липні середня номінальна зарплата по Україні становила 32 243 гривні. Це на 1,6% менше, ніж було зафіксовано місяцем раніше, у червні 2026 року.

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