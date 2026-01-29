Гроші на генератори: з 30 січня подати заявку на "СвітлоДім" можна через "Дію"

Програма уже запрацювала

Сайт програми "СвітлоДім" уже працює. Участь у проекті можуть брати ОСББ, керуючі компанії та інші юридичні особи, що управляють житловими будинками. У її рамках держава надаватиме фінансову допомогу на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей тощо. Розмір допомоги - 100-300 тисяч гривень.

"Від завтра відкривається в "Дії" вкладка, де ОСББ, будь-які керуючі компанії, які управляють саме житловими будинками, зможуть зареєструвати свою заявку і отримати грошову допомогу на придбання різного типу альтернативного живлення", - повідомив віце-прем’єр Олексій Кулеба.

Він також наголосив, що дуже важливо, аби програма працювала швидко - щоб протягом тижня компанії уже отримували обладнання.

"Будемо віддавати перевагу тим заявкам, у кого вже заявлений перелік необхідного обладнання і його треба просто купити", - додав чиновник.

Деталі програми "СвітлоДім"

Перший етап охоплює Київ і Київську область. Заявки подають через сайт svitlodim.gov.ua або "Дію" (від 30 січня), рішення ухвалюють за 48 годин, кошти потрібно використати протягом 45 днів.

Розмір допомоги залежить від кількості під’їздів і поверховості будинку. Програма дозволяє мешканцям самостійно обирати техніку та постачальника, щоб ефективно забезпечити роботу ліфтів, водопостачання, освітлення та опалення навіть під час відключень.

Як працюватиме програма "СвітлоДім" (інфографіка Telegram/Юлія Свириденко)