Гроші на генератори: з 30 січня подати заявку на "СвітлоДім" можна через "Дію"

З 30 січня в "Дії" кооперативи, ОСББ та компанії, які управляють житловими будинками, зможуть подати заявку на програму "СвітлоДім". Вона передбачає допомогу від 100 до 300 тис. гривень на купівлю альтернативних джерел енергії.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Novyny.life.
Сайт програми "СвітлоДім" уже працює. Участь у проекті можуть брати ОСББ, керуючі компанії та інші юридичні особи, що управляють житловими будинками. У її рамках держава надаватиме фінансову допомогу на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей тощо. Розмір допомоги - 100-300 тисяч гривень.
"Від завтра відкривається в "Дії" вкладка, де ОСББ, будь-які керуючі компанії, які управляють саме житловими будинками, зможуть зареєструвати свою заявку і отримати грошову допомогу на придбання різного типу альтернативного живлення", - повідомив віце-прем’єр Олексій Кулеба.
Він також наголосив, що дуже важливо, аби програма працювала швидко - щоб протягом тижня компанії уже отримували обладнання.
"Будемо віддавати перевагу тим заявкам, у кого вже заявлений перелік необхідного обладнання і його треба просто купити", - додав чиновник.
Перший етап охоплює Київ і Київську область. Заявки подають через сайт svitlodim.gov.ua або "Дію" (від 30 січня), рішення ухвалюють за 48 годин, кошти потрібно використати протягом 45 днів.
Розмір допомоги залежить від кількості під’їздів і поверховості будинку. Програма дозволяє мешканцям самостійно обирати техніку та постачальника, щоб ефективно забезпечити роботу ліфтів, водопостачання, освітлення та опалення навіть під час відключень.
Через регулярні атаки РФ на енергосистему України низка регіонів залишається без світла. Одна із найскладніших ситуацій у Києві та області. З 29 січня у столиці запроваджують тимчасові графіки відключення світла замість екстрених, які тривали понад два тижні після обстрілів. Графіки будуть індивідуальними для кожного будинку, підгрупи не застосовуються.
Крім того, в інтерв'ю РБК-Україна голову Деснянської РДА Максим Бахматов розповів, що відновити опалення на Троєщині до кінця сезону може не вдатися, а мешканцям району радять готуватися до "складних гігієнічних умов" та морозів до -20.
Зазначимо, що з 14 січня за доручення президента України Володимира Зеленського після серії російських ударів і погіршення погодних умов в енергетиці країни діє режим надзвичайної ситуації.