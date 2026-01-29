RU

Общество Образование Деньги Изменения

Деньги на генераторы: с 30 января подать заявку на "СвітлоДім" можно через "Дію"

Заявку на программу "СвітлоДім" с 30 января можно будет подать через "Дію" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 30 января в "Дії" кооперативы, ОСМД и компании, которые управляют жилыми домами, смогут подать заявку на программу "СвітлоДім". Она предусматривает помощь от 100 до 300 тыс. гривен на покупку альтернативных источников энергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Novyny.life.

Программа уже заработала

Сайт программы "СвітлоДім" уже работает. Участие в проекте могут принимать ОСМД, управляющие компании и другие юридические лица, управляющие жилыми домами. В ее рамках государство будет предоставлять финансовую помощь на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и т.д. Размер помощи - 100-300 тысяч гривен.

"Завтра открывается в "Дії" опция, где ОСМД, любые управляющие компании, которые управляют именно жилыми домами, смогут зарегистрировать свою заявку и получить денежную помощь на приобретение различного типа альтернативного питания", - сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.

Он также отметил, что очень важно, чтобы программа работала быстро - в течение недели компании должны уже получали оборудование.

"Будем отдавать предпочтение тем заявкам, у кого уже заявлен перечень необходимого оборудования и его надо просто купить", - добавил чиновник.

Детали программы "СвітлоДім"

Первый этап охватывает Киев и Киевскую область. Заявки подают через сайт svitlodim.gov.ua или "Дію" (от 30 января), решение принимается за 48 часов, средства нужно использовать в течение 45 дней.

Размер помощи зависит от количества подъездов и этажности дома. Программа позволяет жителям самостоятельно выбирать технику и поставщика, чтобы эффективно обеспечить работу лифтов, водоснабжения, освещения и отопления даже во время отключений.

Как будет работать программа "СвітлоДім" (инфографика Telegram/Юлия Свириденко)

Ситуация со светом в Киеве

Из-за регулярных атак РФ на энергосистему Украины ряд регионов остается без света. Одна из самых сложных ситуаций в Киеве и области. С 29 января в столице вводят временные графики отключения света вместо экстренных, которые длились более двух недель после обстрелов. Графики будут индивидуальными для каждого дома, подгруппы не применяются.

Кроме того, в интервью РБК-Украина глава Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал, что восстановить отопление на Троещине до конца сезона может не удаться, а жителям района советуют готовиться к "сложным гигиеническим условиям" и морозам до -20.

Отметим, что с 14 января по поручению президента Украины Владимира Зеленского после серии российских ударов и ухудшения погодных условий в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации.

