Деньги на генераторы: с 30 января подать заявку на "СвітлоДім" можно через "Дію"

Программа уже заработала

Сайт программы "СвітлоДім" уже работает. Участие в проекте могут принимать ОСМД, управляющие компании и другие юридические лица, управляющие жилыми домами. В ее рамках государство будет предоставлять финансовую помощь на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и т.д. Размер помощи - 100-300 тысяч гривен.

"Завтра открывается в "Дії" опция, где ОСМД, любые управляющие компании, которые управляют именно жилыми домами, смогут зарегистрировать свою заявку и получить денежную помощь на приобретение различного типа альтернативного питания", - сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.

Он также отметил, что очень важно, чтобы программа работала быстро - в течение недели компании должны уже получали оборудование.

"Будем отдавать предпочтение тем заявкам, у кого уже заявлен перечень необходимого оборудования и его надо просто купить", - добавил чиновник.

Детали программы "СвітлоДім"

Первый этап охватывает Киев и Киевскую область. Заявки подают через сайт svitlodim.gov.ua или "Дію" (от 30 января), решение принимается за 48 часов, средства нужно использовать в течение 45 дней.

Размер помощи зависит от количества подъездов и этажности дома. Программа позволяет жителям самостоятельно выбирать технику и поставщика, чтобы эффективно обеспечить работу лифтов, водоснабжения, освещения и отопления даже во время отключений.

Как будет работать программа "СвітлоДім" (инфографика Telegram/Юлия Свириденко)