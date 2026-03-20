Гроші будуть "так чи інакше": фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає кредит від ЄС

"Кредит залишається заблокованим, оскільки один лідер не дотримується свого слова. Але дозвольте мені повторити те, що я вже сказала в Києві. Ми виконаємо свою обіцянку так чи інакше", - сказала фон дер Ляєн.

У тому, що кошти Україні тим чи іншим шляхом будуть надані, запевнив і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

За його словами, лідери під час саміту не поверталися до обговорення питання надання коштів Україні, натомість брали слово, щоб "чітко засудити позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана", який відступив від даної обіцянки підтримати позику.

"Усі лідери повинні дотримуватися свого слова. І ніхто не може шантажувати Європейську раду. Ніхто не може шантажувати інституції Європейського Союзу. І ми повинні виконати це рішення (про надання кредиту Україні - ред.)", - наголосив Кошта.