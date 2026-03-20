Гроші будуть "так чи інакше": фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає кредит від ЄС

Європейський Союз "так чи інакше" надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро, попри блокування з боку Угорщини.
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після саміту лідерів ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та "Радіо Свобода".
"Кредит залишається заблокованим, оскільки один лідер не дотримується свого слова. Але дозвольте мені повторити те, що я вже сказала в Києві. Ми виконаємо свою обіцянку так чи інакше", - сказала фон дер Ляєн.
У тому, що кошти Україні тим чи іншим шляхом будуть надані, запевнив і президент Європейської ради Антоніу Кошта.
За його словами, лідери під час саміту не поверталися до обговорення питання надання коштів Україні, натомість брали слово, щоб "чітко засудити позицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана", який відступив від даної обіцянки підтримати позику.
"Усі лідери повинні дотримуватися свого слова. І ніхто не може шантажувати Європейську раду. Ніхто не може шантажувати інституції Європейського Союзу. І ми повинні виконати це рішення (про надання кредиту Україні - ред.)", - наголосив Кошта.
Нагадаємо, Угорщина заблокувала надання Україні кредиту від ЄС на 90 млрд євро. Для того, щоб гроші почали передавати Україні, необхідна згода всіх країн-членів ЄС.
Будапешт почав блокувати передачу кредиту після того, як роботу нафтопроводу "Дружба" було припинено внаслідок російського удару наприкінці січня.
Угорщина заявляє, що транзит російської нафти "Дружбою" припинився нібито з ініціативи України.
Нещодавно Україна прийняла пропозицію Євросоюзу щодо ремонту нафтопроводу. Він відбуватиметься за фінансової та технічної підтримки ЄС.
Незважаючи на це, Угорщина продовжує блокувати передачу грошей Україні. Прем'єр Віктор Орбан заявив, що не зніме вето доти, доки постачання російської нафти через українську територію не відновлять.
Попри систематичне блокування з боку Угорщини, Євросоюз продовжує технічну підготовку до виплати Україні кредиту обсягом 90 млрд євро. У Брюсселі зосереджені на тому, щоб політичні перепони не зупинили процес надання фінансової підтримки.
Лідери країн-членів ЄС зібралися 19 березня у Брюсселі, щоб обговорити такі нагальні питання, як війна в Ірані та допомога Україні. Однак попри "гарячі" дебати, переконати прем'єра Угорщини зняти своє вето на кредит так і не вдлося.
