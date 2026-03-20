Деньги будут "так или иначе": фон дер Ляйен заверила, что Украина получит кредит от ЕС

"Кредит остается заблокированным, поскольку один лидер не держит свое слово. Но позвольте мне повторить то, что я уже сказала в Киеве. Мы выполним свое обещание так или иначе", - сказала фон дер Ляйен.

В том, что средства Украине тем или иным путем будут предоставлены, заверил и президент Европейского совета Антониу Кошта.

По его словам, лидеры во время саммита не возвращались к обсуждению вопроса предоставления средств Украине, зато брали слово, чтобы "четко осудить позицию премьера Венгрии Виктора Орбана", который отступил от данного обещания поддержать заем.

"Все лидеры должны придерживаться своего слова. И никто не может шантажировать Европейский совет. Никто не может шантажировать институты Европейского Союза. И мы должны выполнить это решение (о предоставлении кредита Украине - ред.)", - подчеркнул Кошта.