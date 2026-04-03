Гроші за 48 годин: Кабмін запустив виплати на автономне живлення для жителів Харкова

Відтепер жителі багатоквартирних будинків у Харківській області зможуть отримати державну допомогу на встановлення обладнання для автономного електроживлення під час тривалих відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кабінету міністрів України.
Уряд розширив програму підтримки "СвітлоДІМ" на Харківську область.
Розмір допомоги залежить від характеристик будинку - його поверховості та кількості під’їздів.
Зокрема:
Подати заявку можуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків незалежно від форми власності.
Отримані гроші дозволено використати на закупівлю обладнання для автономного живлення.
Йдеться про:
Програма спрямована на забезпечення безперебійної роботи ключових систем у будинках - водопостачання, зв’язку, ліфтів, освітлення та теплопостачання.
Уся процедура повністю цифрова. Заявки подаються онлайн через електронний кабінет на порталі "Дія". Без паперових документів, черг і додаткових звернень.
Рішення ухвалюватимуться у короткі терміни:
Для участі потрібно відкрити окремий рахунок у гривні зі спеціальним режимом використання в одному з банків-партнерів. До програми вже приєдналися: Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, UKRSIBBANK, Глобус Банк, VST Bank, Кредобанк.
Після отримання коштів обладнання потрібно придбати протягом 45 календарних днів, але не пізніше 20 грудня 2026 року. Після встановлення необхідно подати звіт про використання коштів через "Дію" протягом 30 робочих днів.
Окремо зазначається, що форма електронного звіту стане доступною у застосунку "Дія" протягом квітня.
Як зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, програма вже довела ефективність у Києві та Київській області. За понад два місяці фінансування отримали 1 136 багатоквартирних будинків на суму понад 289 млн гривень.
За його словами, такі рішення допомагають підвищити стійкість житлової інфраструктури, підготуватися до зими та забезпечити стабільніші умови для життя під час війни.
Мінрозвитку також підготувало роз’яснення щодо оформлення заявок і систематизувало найпоширеніші помилки, щоб спростити подачу документів для учасників програми.
Нагадаємо, програма "СвітлоДім" призначена для ОСББ, керуючих компаній та житлових кооперативів і передбачає підтримку встановлення автономних джерел енергії у багатоквартирних будинках. У межах ініціативи вони можуть отримати фінансування від 100 до 300 тисяч гривень на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів або сонячних панелей.
