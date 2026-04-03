Гроші за 48 годин: Кабмін запустив виплати на автономне живлення для жителів Харкова

Уряд розширив програму підтримки "СвітлоДІМ" на Харківську область.

Хто і скільки може отримати

Розмір допомоги залежить від характеристик будинку - його поверховості та кількості під’їздів.

Зокрема:

100 тисяч гривень - для будинків до 6 поверхів;

200 тисяч гривень - для будинків від 7 до 16 поверхів;

300 тисяч гривень - для будинків від 17 поверхів, а також для будинків із котельнями і будинків від 4 до 16 поверхів (включно), якщо в них три і більше під'їздів.

Подати заявку можуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків незалежно від форми власності.

На що можна витратити кошти

Отримані гроші дозволено використати на закупівлю обладнання для автономного живлення.

Йдеться про:

бензинові, дизельні або газові генератори;

інвертори;

блоки керування високовольтними батареями;

акумулятори;

сонячні панелі.

Програма спрямована на забезпечення безперебійної роботи ключових систем у будинках - водопостачання, зв’язку, ліфтів, освітлення та теплопостачання.

Як подати заявку

Уся процедура повністю цифрова. Заявки подаються онлайн через електронний кабінет на порталі "Дія". Без паперових документів, черг і додаткових звернень.

Рішення ухвалюватимуться у короткі терміни:

заявки розглядає комісія при Мінрозвитку;

виплата коштів здійснюється протягом 48 годин після валідації.

Для участі потрібно відкрити окремий рахунок у гривні зі спеціальним режимом використання в одному з банків-партнерів. До програми вже приєдналися: Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, UKRSIBBANK, Глобус Банк, VST Bank, Кредобанк.

Важливі строки

Після отримання коштів обладнання потрібно придбати протягом 45 календарних днів, але не пізніше 20 грудня 2026 року. Після встановлення необхідно подати звіт про використання коштів через "Дію" протягом 30 робочих днів.

Окремо зазначається, що форма електронного звіту стане доступною у застосунку "Дія" протягом квітня.

Чому це важливо

Як зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, програма вже довела ефективність у Києві та Київській області. За понад два місяці фінансування отримали 1 136 багатоквартирних будинків на суму понад 289 млн гривень.

За його словами, такі рішення допомагають підвищити стійкість житлової інфраструктури, підготуватися до зими та забезпечити стабільніші умови для життя під час війни.

Мінрозвитку також підготувало роз’яснення щодо оформлення заявок і систематизувало найпоширеніші помилки, щоб спростити подачу документів для учасників програми.