Гроші на сонячні панелі для ОСББ: як через "Дію" отримати допомогу на свій будинок
Програма "СвітлоДІМ" продовжує підтримувати багатоквартирні будинки у прагненні стати енергонезалежними. Вже виплачено 107,3 млн гривень на придбання обладнання, що забезпечує роботу критичних систем під час знеструмлень.
РБК-Україна з посиланням на "Дію" розповідає, як отримати гроші на енергоефективність.
Для кого працює програма
Проєкт розроблений для того, щоб у будинках були світло, вода, тепло та працювали ліфти навіть під час відключень електроенергії. Скористатися програмою можуть:
- ОСББ;
- житлові кооперативи;
- управителі будинків.
За отримані кошти можна придбати та встановити сонячні електростанції, генератори, інвертори, акумулятори та інше обладнання для автономного живлення.
Як подати заявку
Подати заявку на участь у програмі можна через портал "Дія". Для цього необхідно виконати такі кроки:
- Підготувати рішення. Оформити відповідне рішення зборів ОСББ, кооперативу або управителя.
- Зайти на портал. Подати заявку через портал "Дія".
- Додати документи. Завантажити всі необхідні документи до заявки.
- Реалізувати проєкт. Після погодження отримати кошти та встановити обладнання.
Організація виплат
Програма "СвітлоДІМ" реалізується спільно Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством цифрової трансформації України із залученням банків-партнерів. Партнером проєкту може бути будь-який банк України.
Нагадаємо, з 30 січня ОСББ, кооперативи та управителі будинків можуть подати заявку в "Дії" на участь у програмі "СвітлоДІМ", яка передбачає допомогу від 100 до 300 тисяч гривень на генератори, акумулятори, сонячні панелі та інше альтернативне живлення.
Рішення щодо заявки ухвалюватимуть за 48 годин. Встановити обладнання потрібно за 45 днів і відзвітувати про використання грошей. У разі порушення строків або подання неповних даних у фінансуванні можуть відмовити або кошти повернуться державі.