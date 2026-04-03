Деньги за 48 часов: Кабмин запустил выплаты на автономное питание для жителей Харькова

Отныне жители многоквартирных домов в Харьковской области смогут получить государственную помощь на установку оборудования для автономного электропитания во время длительных отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кабинета министров Украины.
Правительство расширило программу поддержки "СвітлоДІМ" на Харьковскую область.
Размер помощи зависит от характеристик дома - его этажности и количества подъездов.
В частности:
Подать заявку могут ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, а также управляющие многоквартирных домов независимо от формы собственности.
Полученные деньги разрешено использовать на закупку оборудования для автономного питания.
Речь идет о:
Программа направлена на обеспечение бесперебойной работы ключевых систем в домах - водоснабжения, связи, лифтов, освещения и теплоснабжения.
Вся процедура полностью цифровая.Заявки подаются онлайн через электронный кабинет на портале "Дія". Без бумажных документов, очередей и дополнительных обращений.
Решения будут приниматься в короткие сроки:
Для участия нужно открыть отдельный счет в гривне со специальным режимом использования в одном из банков-партнеров. К программе уже присоединились: Ощадбанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, UKRSIBBANK, Глобус Банк, VST Bank, Кредобанк.
После получения средств оборудование нужно приобрести в течение 45 календарных дней, но не позднее 20 декабря 2026 года. После установки необходимо подать отчет об использовании средств через "Дію" в течение 30 рабочих дней.
Отдельно отмечается, что форма электронного отчета станет доступной в приложении "Дія" в течение апреля.
Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, программа уже доказала эффективность в Киеве и Киевской области. За более чем два месяца финансирование получили 1 136 многоквартирных домов на сумму более 289 млн гривен.
По его словам, такие решения помогают повысить устойчивость жилой инфраструктуры, подготовиться к зиме и обеспечить более стабильные условия для жизни во время войны.
Минразвития также подготовило разъяснения по оформлению заявок и систематизировало распространенные ошибки, чтобы упростить подачу документов для участников программы.
Напомним, программа "СвітлоДім" предназначена для ОСМД, управляющих компаний и жилищных кооперативов и предусматривает поддержку установки автономных источников энергии в многоквартирных домах. В рамках инициативы они могут получить финансирование от 100 до 300 тысяч гривен на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов или солнечных панелей.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.