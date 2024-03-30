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Громадяни Таджикистану масово виїжджають з Росії після теракту під Москвою

Росія, Субота 30 березня 2024 22:23
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Громадяни Таджикистану масово виїжджають з Росії після теракту під Москвою Фото: громадяни Таджикистану масово виїжджають з Росії (УНИАН)
Автор: Каріна Левицька

Громадяни Таджикистану почали масово виїжджати з Росії після теракту в підмосковному концертному залі у "Крокус Сіті Хол".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми отримуємо багато дзвінків. Це, швидше за все, не скарги на утиски, а страх наших громадян, паніка, багато хто хоче виїхати. Ми зараз відстежуємо ситуацію, у нас більше людей приїжджає (до Таджикистану), ніж виїжджає", - сказала заступник голови Міністерства праці, міграції та зайнятості Таджикистану Шахноза Нодірі.

Водночас за даними анонімних джерел видання, цього тижня в Таджикистані затримали дев'ять осіб, підозрюваних у причетності до масового розстрілу, а також до войовничого ісламістського угруповання "Ісламська держава", яке взяло на себе відповідальність за вчинений теракт.

Міністерство праці Таджикистану очікує, що відтік мігрантів з Росії буде тимчасовим.

Теракт під Москвою

Увечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За останніми даними росіян, в результаті атаки загинуло 143 людини.

Російські силовики затримали чотирьох чоловіків, яких назвали виконавцями нападу. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що вони нібито хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно". За кілька днів Олександр Лукашенко зробив заяву, з якої слідує, що нападники спочатку планували перетнути кордон РФ з Білоруссю.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США та низці інших західних країн підтвердили наявність інформації про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.

Басманний суд Москви заарештував чотирьох підозрюваних в нападі. Вони нібито зізналися у скоєнні теракту. До суду чоловіків доставили побитими, один із них був на каталці у супроводі лікарів. Очевидно, що до них застосовували тортури.

У Держдепі США вважають, що Росія намагається виправдати війну проти України за допомогою теракту.

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