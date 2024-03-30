Громадяни Таджикистану масово виїжджають з Росії після теракту під Москвою

Громадяни Таджикистану почали масово виїжджати з Росії після теракту в підмосковному концертному залі у "Крокус Сіті Хол".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми отримуємо багато дзвінків. Це, швидше за все, не скарги на утиски, а страх наших громадян, паніка, багато хто хоче виїхати. Ми зараз відстежуємо ситуацію, у нас більше людей приїжджає (до Таджикистану), ніж виїжджає", - сказала заступник голови Міністерства праці, міграції та зайнятості Таджикистану Шахноза Нодірі. Водночас за даними анонімних джерел видання, цього тижня в Таджикистані затримали дев'ять осіб, підозрюваних у причетності до масового розстрілу, а також до войовничого ісламістського угруповання "Ісламська держава", яке взяло на себе відповідальність за вчинений теракт. Міністерство праці Таджикистану очікує, що відтік мігрантів з Росії буде тимчасовим.