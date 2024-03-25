Теракт у "Крокусі": Затриманим обрали запобіжний захід, ЗМІ повідомляють про тортури
Басманний суд Москви заарештував чотирьох підозрюваних в озброєному нападі на концертний зал "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї. До суду їх доставили побитими, один із затриманих був на каталці у супроводі лікарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Засідання щодо обрання запобіжного заходу Далерджону Мірзоєву, Муродалі Рачабалізоде, Мухаммадсобіру Файзову і Шамсідіну Фарідуні проводилися в закритому режимі.
До суду підозрюваних було доставлено побитими. Мірзоєв на шиї мав шматки пластикового пакета, яким йому закривали обличчя. Рачабалізоде при затриманні російські силовики відрізали вухо і змушували його з'їсти. На засіданні він був із пов'язкою на правому вусі. Суд заявив, що обидва визнали провину.
З незакритої частини засідання стало відомо, що Мірзоєв у Росії був зареєстрований у Новосибірську, Фарідуні – у Красногорську, де розташований "Крокус Сіті хол".
Прокремлівські Telegram-канали, близькі до російських силовиків, опублікували фото, де Фарідуні, ймовірно, катують струмом.
Четвертого обвинуваченого, 19-річного Мухаммадсобіра Файзова, до зали засідань завезли на каталці, у медичному халаті на голе тіло, з-під халата було видно сечоприймач. Його супроводжували лікарі.
Слідство РФ не повідомило про передбачуваний мотив злочину. Загалом у справі затримано 11 осіб. Про решту нічого не відомо.
Що відомо про теракт
Увечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За даними росіян, в результаті атаки загинуло понад 100 людей.
Російські силовики заявили, що затримали чотирьох чоловіків, які причетні до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".
Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.