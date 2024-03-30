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Граждане Таджикистана массово выезжают из России после теракта под Москвой

Россия, Суббота 30 марта 2024 22:23
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Граждане Таджикистана массово выезжают из России после теракта под Москвой Фото: граждане Таджикистана массово уезжают из России (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Граждане Таджикистана начали массово выезжать из России после теракта в подмосковном концертном зале в "Крокус Сити Холл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы получаем много звонков. Это, скорее всего, не жалобы на притеснения, а страх наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас больше людей приезжает (в Таджикистан), чем выезжает", - сказала заместитель главы Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана Шахноза Нодири.

В то же время по данным анонимных источников издания, на этой неделе в Таджикистане задержали девять человек, подозреваемых в причастности к массовому расстрелу, а также к воинствующей исламистской группировке "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

Министерство труда Таджикистана ожидает, что отток мигрантов из России будет временным.

Теракт под Москвой

Вечером в пятницу, 22 марта, в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным россиян, в результате атаки погибли 143 человека.

Российские силовики задержали четырех мужчин, которых назвали исполнителями нападения. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что они якобы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно". Через несколько дней Александр Лукашенко сделал заявление, из которого следует, что нападавшие изначально планировали пересечь границу РФ с Беларусью.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в нападении. Они якобы сознались в совершении теракта. В суд мужчины доставили избитыми , один из них был на каталке в сопровождении врачей. Очевидно, что к ним применяли пытки.

В Госдепе США считают, что Россия пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.

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