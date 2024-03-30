Граждане Таджикистана массово выезжают из России после теракта под Москвой

Граждане Таджикистана начали массово выезжать из России после теракта в подмосковном концертном зале в "Крокус Сити Холл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы получаем много звонков. Это, скорее всего, не жалобы на притеснения, а страх наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас больше людей приезжает (в Таджикистан), чем выезжает", - сказала заместитель главы Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана Шахноза Нодири. В то же время по данным анонимных источников издания, на этой неделе в Таджикистане задержали девять человек, подозреваемых в причастности к массовому расстрелу, а также к воинствующей исламистской группировке "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за совершенный теракт. Министерство труда Таджикистана ожидает, что отток мигрантов из России будет временным.