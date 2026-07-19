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Громадський транспорт у Києві курсує зі змінами після атаки РФ: які маршрути зачепило

09:34 19.07.2026 Нд
2 хв
Частину маршрутів скоротили, а для пасажирів організували тимчасове сполучення
aimg Марія Науменко
Громадський транспорт у Києві курсує зі змінами після атаки РФ: які маршрути зачепило Фото: громадський транспорт у столиці курсує зі змінами (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Наслідки нічної атаки РФ позначилися на роботі громадського транспорту в Києві. Через пошкодження контактної мережі частина маршрутів змінила схему руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках частина маршрутів тимчасово працює зі змінами", - зазначили в адміністрації.

Наразі затримується рух тролейбусів № 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваїв № 14, 15, 18, а також автобусів № 2, 9, 50 і 112.

Для пасажирів трамваїв № 14 і № 15 організували тимчасовий автобусний маршрут № 14-Т, який курсує від проспекту Відрадного до Дегтярівського шляхопроводу.

Як змінилися маршрути тролейбусів

  • № 19 - площа Космонавтів - Повітрофлотський шляхопровід;

  • № 31 - вулиця Милославська - Дегтярівський шляхопровід;

  • № 35 - Кадетський Гай - бульвар Чоколівський - вулиця Вадима Гетьмана, далі - за звичним маршрутом;

  • № 6, 18, 28, 33 - до станції метро "Почайна";

  • № 16, 23 - до станції метро "Дорогожичі".

Як курсують автобуси

  • № 2 - вулиця Вахтанга Кікабідзе - вулиця Любомира Гузара - вулиця Вадима Гетьмана - вулиця Шулявська;

  • № 9 - вулиця Вахтанга Кікабідзе - бульвар Вацлава Гавела;

  • № 50 - від вулиці Північної до станції метро "Дорогожичі";

  • № 112 - до вулиці Івана Микитенка - вулиця Січових Стрільців.

У КМДА наголосили, що рух громадського транспорту й надалі коригуватимуть відповідно до оперативної ситуації в місті.

Обстріл Києва 19 липня

У ніч на 19 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Влучання та падіння уламків зафіксували у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Деснянському та Святошинському районах.

Найбільших пошкоджень зазнали житлові будинки у Шевченківському та Солом'янському районах. Також виникли пожежі в офісних і нежитлових будівлях, супермаркеті, гуртожитку, приватному будинку та автомобілях.

Станом на 9 ранку кількість постраждалих збільшилась до 15 людей.

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