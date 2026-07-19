ua en ru
Вс, 19 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями после атаки РФ: какие маршруты затронуло

09:34 19.07.2026 Вс
2 мин
Часть маршрутов сократили, а для пассажиров организовали временное сообщение
aimg Мария Науменко
Общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями после атаки РФ: какие маршруты затронуло Фото: общественный транспорт в столице курсирует с изменениями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Последствия ночной атаки РФ сказались на работе общественного транспорта в Киеве. Из-за повреждения контактной сети часть маршрутов изменила схему движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"По причине повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть маршрутов временно работает с изменениями", - отметили в администрации.

В настоящее время задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваев №14, 15, 18, а также автобусов №2, 9, 50 и 112.

Для пассажиров трамваев №14 и №15 организовали временный автобусный маршрут №14-Т , курсирующий от проспекта Отрадного до Дегтяревского путепровода.

Как изменились маршруты троллейбусов

  • № 19 – площадь Космонавтов – Воздухофлотский путепровод;

  • № 31 – улица Милославская – Дегтяревский путепровод;

  • № 35 – Кадетский Гай – бульвар Чоколовский – улица Вадима Гетьмана, далее – по привычному маршруту;

  • № 6, 18, 28, 33 – до станции метро "Почайная";

  • № 16, 23 – до станции метро "Дорогожичи".

Как курсируют автобусы

  • №2 – улица Вахтанга Кикабидзе – улица Любомира Гузара – улица Вадима Гетьмана – улица Шулявская;

  • №9 – улица Вахтанга Кикабидзе – бульвар Вацлава Гавела;

  • № 50 – от улицы Северной до станции метро "Дорогожичи";

  • № 112 – к улице Ивана Микитенко – улица Сечевых Стрельцов.

В КГГА отметили, что движение общественного транспорта и дальше будут корректироваться в соответствии с оперативной ситуацией в городе.

Обстрел Киева 19 июля

В ночь на 19 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. Попадание и падение обломков зафиксировали в Шевченковском, Соломенском, Днепровском, Деснянском и Святошинском районах.

Наибольшие повреждения получили жилые дома в Шевченковском и Соломенском районах. Также возникли пожары в офисных и нежилых зданиях, супермаркете, общежитии, частном доме и автомобилях.

По состоянию на 9 утра количество пострадавших увеличилось до 15 человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Российская Федерация Украина Автобусы Ракетная атака
Новости
Попадание в дома, горит ТРЦ, есть погибший и раненные: все последствия атаки на Киев
Попадание в дома, горит ТРЦ, есть погибший и раненные: все последствия атаки на Киев
Аналитика
Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто