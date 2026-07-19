Общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями после атаки РФ: какие маршруты затронуло
Последствия ночной атаки РФ сказались на работе общественного транспорта в Киеве. Из-за повреждения контактной сети часть маршрутов изменила схему движения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"По причине повреждения контактной сети и ограничения движения на отдельных участках часть маршрутов временно работает с изменениями", - отметили в администрации.
В настоящее время задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, трамваев №14, 15, 18, а также автобусов №2, 9, 50 и 112.
Для пассажиров трамваев №14 и №15 организовали временный автобусный маршрут №14-Т , курсирующий от проспекта Отрадного до Дегтяревского путепровода.
Как изменились маршруты троллейбусов
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№ 19 – площадь Космонавтов – Воздухофлотский путепровод;
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№ 31 – улица Милославская – Дегтяревский путепровод;
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№ 35 – Кадетский Гай – бульвар Чоколовский – улица Вадима Гетьмана, далее – по привычному маршруту;
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№ 6, 18, 28, 33 – до станции метро "Почайная";
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№ 16, 23 – до станции метро "Дорогожичи".
Как курсируют автобусы
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№2 – улица Вахтанга Кикабидзе – улица Любомира Гузара – улица Вадима Гетьмана – улица Шулявская;
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№9 – улица Вахтанга Кикабидзе – бульвар Вацлава Гавела;
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№ 50 – от улицы Северной до станции метро "Дорогожичи";
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№ 112 – к улице Ивана Микитенко – улица Сечевых Стрельцов.
В КГГА отметили, что движение общественного транспорта и дальше будут корректироваться в соответствии с оперативной ситуацией в городе.
Обстрел Киева 19 июля
В ночь на 19 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. Попадание и падение обломков зафиксировали в Шевченковском, Соломенском, Днепровском, Деснянском и Святошинском районах.
Наибольшие повреждения получили жилые дома в Шевченковском и Соломенском районах. Также возникли пожары в офисных и нежилых зданиях, супермаркете, общежитии, частном доме и автомобилях.
По состоянию на 9 утра количество пострадавших увеличилось до 15 человек.