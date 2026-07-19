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Кількість постраждалих після атаки на Київ зросла до 15 людей

09:08 19.07.2026 Нд
1 хв
Рятувальники продовжують працювати одразу в кількох районах столиці
aimg Марія Науменко
Кількість постраждалих після атаки на Київ зросла до 15 людей Фото: рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Київ (t.me/dsns_telegram)
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У ніч на 19 липня столиця опинилася під ударом балістичних ракет. Після уточнення інформації стало відомо, що постраждалих виявилося більшою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Триває ліквідація наслідків російської атаки на столицю: за уточненою інформацією кількість постраждалих збільшилась до 15 осіб", - зазначили в ДСНС.

Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають у Шевченківському районі, де вогнеборці локалізували пожежі в нежитлових будівлях та на відкритій території. Також рятувальники працюють у Солом'янському районі на місці пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку.

Водночас у Деснянському районі та за однією з адрес у Солом'янському районі пожежі вже ліквідовано.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської балістичної атаки загинула одна людина.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Обстріл Києва 19 липня

У ніч на 19 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву.

Влучання та падіння уламків зафіксували у п'яти районах столиці - Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Деснянському та Святошинському.

Найбільших пошкоджень зазнали житлові будинки у Шевченківському та Солом'янському районах.

Також виникли пожежі в офісних і нежитлових будівлях, супермаркеті, гуртожитку та приватному будинку, загорілися автомобілі.

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