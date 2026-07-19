Постраждалі, пожежі та руйнування: результат атаки РФ на Київщину

Через цинічну атаку окупантів РФ постраждав не тільки Київ, але й Київська область. Там постраждали люди, а також виникли пожежі та є руйнування.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на офіційну інформацію КОВА .

Згідно з повідомленням, поранення отримали двоє мешканців Бучанського району. В наслідок пожежі, що виникла після атаки РФ, жінка отримала отруєння продуктами горіння. Після огляду лікарів її відпустили додому. А ось чоловіка, який отримав множинні осколкові поранення госпіталізували до обласної лікарні. Медики надали йому всю необхідну термінову допомогу. Внаслідок ворожої атаки також пошкоджено складські приміщення. Там зафіксовані загоряння, які ліквідують рятувальники ДСНС. На місцях працюють рятувальники, медики, поліціянти та всі необхідні оперативні служби, зазначили у КОВА.

Що відомо про ракетний обстріл Києва 19 липня

У столиці України в наслідок атаки окупантів РФ одна людина загинула та ще семеро постраждали та отримали поранення. В багатьох районах Києва фіксуються пожежі та руйнування. Це інформація на 04:21.

Нагадаємо, цієї ж ночі в кількох районах Києва вже фіксували наслідки атаки - влучання в будинки, пожежі у ТРЦ та постраждалих.