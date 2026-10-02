Громади попередили прем'єра про катастрофу через блокування бюджетних платежів

В Україні з 9 вересня заблоковано частину платежів громад, через що вони не можуть фінансувати підготовку до зими, ремонти та низку критичних робіт. В Асоціації міст закликали прем'єр-міністра втрутитися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення АМУ до очільника Камбіну Сергія Корецького.

Громади не можуть оплачувати критичні роботи

Асоціація міст України звернулася до прем'єр-міністра Сергія Корецького із закликом негайно розблокувати платежі громад, необхідні, зокрема, для підготовки до опалювального сезону.

В АМУ заявили, що за наявності коштів на рахунках муніципалітетів та відповідності платежів вимогам постанови Кабміну №590 з 9 вересня громадам заблоковано можливість проводити низку розрахунків.

Зокрема, йдеться про закупівлю пального для автомобілів, які використовують для надання медичної допомоги та ліквідації наслідків обстрілів. Також заблокована оплата робіт і обладнання для медичних, освітніх та соціальних закладів.

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Окремо Асоціація вказує на неможливість фінансувати підготовку до опалювального сезону, виконання планів стійкості, облаштування Пунктів незламності та ремонт пошкодженої інфраструктури й енергетичних об'єктів.

АМУ попередила про наслідки для регіонів

У зверненні до прем'єра АМУ заявила, що блокування розрахунків громад за вищевказані послуги призводить до наслідків, яких "не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення".

В Асоціації підкреслили для прем’єр-міністра той факт, що коли Кабмін негайно не розблокує платежі громад, то знищить умови для роботи в Україні державних і міжнародних інституцій, освітніх, медичних і соціальних закладів.

Правління АМУ закликало Корецького зупинити нарахування штрафів громадам за непогашення кредитів та несвоєчасні розрахунки через відсутність офіційного рішення про блокування платежів.

Також Асоціація закликає прем'єр-міністра ініціювати притягнення до відповідальності урядовців, через яких, за твердженням АМУ, була зупинена робота комунальних служб.

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Уряд переніс 39 млрд грн капітальних видатків

Нагадаємо, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомляла, що Міністерство фінансів перенесло на грудень 39 млрд грн капітальних видатків.

Ці кошти мали спрямувати, зокрема, на захист енергетики перед опалювальним сезоном, будівництво укриттів у школах і лікарнях, реконструкцію медичних закладів та соціальне житло.

Підласа зазначала, що уряд продовжує фінансувати соціальні видатки, зокрема зарплати працівникам бюджетної сфери, однак ситуація з державним бюджетом залишається напруженою. Перенесення капітальних видатків на кінець року, за її словами, фактично означає ризик їх непрофінансування у 2026 році.