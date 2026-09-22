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Міста залишили без грошей перед зимою: АМУ вимагає від уряду виконувати бюджет

19:23 22.09.2026 Вт
3 хв
aimg Юлія Бойко
Міста залишили без грошей перед зимою: АМУ вимагає від уряду виконувати бюджет Радниця голови АМУ Оксана Продан (фото: GettyImages)
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Представники муніципалітетів повідомляють про зупинку урядом виплат, передбачених на захист енергетики, підготовку до зими, ліквідацію наслідків обстрілів та відновлення критичної інфраструктури й житла.

Як пише РБК-Україна, про це йдеться у заяві Асоціації міст України (АМУ).

Громади заявили про зупинку виплат

За даними Асоціації міст України, йдеться про платежі, передбачені громадами на захист енергетики, підготовку до опалювального сезону, ліквідацію наслідків ракетних ударів, відновлення критичної інфраструктури та зруйнованого житла.

Радниця голови АМУ Оксана Продан заявила, що уряд не може самостійно вирішувати, здійснювати чи не здійснювати передбачені бюджетом виплати без відповідного рішення Верховної Ради.

"У парламентсько-президентській республіці уряд не може собі дозволити хотіти або не хотіти платити чи не платити. Уряд не може самостійно зупинити ці виплати без рішення Верховної Ради, без парламенту", - сказала Продан.

Борг у 85 млрд гривень

За словами Продан, Асоціація міст України об’єднує 1092 громади, і всі вони зацікавлені в ефективній підготовці до опалювального сезону. Всі чекають на допомогу уряду, тому що уряд на сьогодні винен 85 мільярдів гривень теплопостачальним підприємствам.

Вона також заявила, що проблема з фінансуванням мала бути врахована урядом заздалегідь.

"Ці гроші уряд не віддає і не планує віддавати. Уряд і до заяви пані Підласої не поспішав виконувати свої функції. Але хоча б не шкодити - це принаймні уряд може робити і без додаткового фінансування", - висловила думку радниця голови АМУ.

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У разі проблем із фінансуванням, на її переконання, Кабмін має підготувати зміни до державного бюджету та подати їх на розгляд Верховної Ради.

"Якщо є проблеми з коштами, якщо є проблеми на казначейському рахунку, уряд це має бачити не сьогодні на вчора, а заздалегідь. На основі цього вони зобов'язані готувати зміни до державного бюджету на поточний рік і з цими змінами приходити на узгодження до парламенту", - заявила Продан.

Які ризики є для громад

В АМУ наголошують, що ситуація безпосередньо стосується спроможності громад виконувати завдання із забезпечення стійкості та підготовки до опалювального сезону.

Зокрема, в Асоціації ставлять питання, як громади мають готуватися до зими та виконувати плани стійкості за відсутності передбачених коштів.

Також АМУ порушує питання щодо відповідності зупинки платежів закону про Державний бюджет України на 2026 рік та можливих наслідків такого рішення для громад і населення.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що проходження майбутньої зими - головний виклик, який стоїть перед українським урядом, тож Кабмін готується до будь-якого сценарію.

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