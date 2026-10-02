Громады предупредили премьера о катастрофе из-за блокирования бюджетных платежей

В Украине с 9 сентября заблокирована часть платежей громад, из-за чего они не могут финансировать подготовку к зиме, ремонты и ряд критических работ. В Ассоциации городов призвали премьер-министра вмешаться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение АГУ к главе Камбина Сергею Корецкому.

Громады не могут оплачивать критические работы

Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом немедленно разблокировать платежи громад, необходимые, в частности, для подготовки к отопительному сезону.

В АГУ заявили, что при наличии средств на счетах муниципалитетов и соответствия платежей требованиям постановления Кабмина №590 с 9 сентября громадам заблокирована возможность проводить ряд расчетов.

В частности, речь идет о закупке топлива для автомобилей, которые используются для оказания медицинской помощи и ликвидации последствий обстрелов. Также заблокирована оплата работ и оборудования для медицинских, образовательных и социальных учреждений.

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Отдельно Ассоциация указывает на невозможность финансировать подготовку к отопительному сезону, выполнение планов устойчивости, обустройство Пунктов несокрушимости, ремонт поврежденной инфраструктуры и энергетических объектов.

АГУ предупредила о последствиях для регионов

В обращении к премьеру АГУ заявила, что блокирование расчетов громад за вышеуказанные услуги приводит к последствиям, которых "не смог достичь агрессор обстрелами с начала полномасштабного вторжения".

В Ассоциации подчеркнули для премьер-министра тот факт, что если Кабмин немедленно не разблокирует платежи громад, то уничтожит условия для работы в Украине государственных и международных институций, образовательных, медицинских и социальных учреждений.

Правление АГУ призвало Корецкого остановить начисление штрафов громадам за непогашение кредитов и несвоевременные расчеты из-за отсутствия официального решения о блокировании платежей.

Также Ассоциация призывает премьер-министра инициировать привлечение к ответственности чиновников, из-за которых, по утверждению АГУ, была остановлена ​​работа коммунальных служб.

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Правительство перенесло 39 млрд грн капитальных расходов

Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщала, что Министерство финансов перенесло на декабрь 39 млрд грн капитальных расходов.

Эти средства должны были направить, в частности, на защиту энергетики перед отопительным сезоном, строительство укрытий в школах и больницах, реконструкцию медицинских учреждений и социальное жилье.

Пидласа отмечала, что правительство продолжает финансировать социальные расходы, в том числе зарплаты работникам бюджетной сферы, однако ситуация с государственным бюджетом остается напряженной. Перенос капитальных расходов на конец года, по ее словам, фактически означает риск их непрофинансирование в 2026 году.