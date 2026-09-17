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Удар по підготовці до зими: Мінфін заморозив капітальні видатки через дефіцит коштів

18:27 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Удар по підготовці до зими: Мінфін заморозив капітальні видатки через дефіцит коштів Фото: Роксолана Підласа (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Мінфін відклав на грудень капітальні видатки держбюджету, заплановані на осінь. Це стосується коштів на захист енергетики та підготовку до зими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у подкасті "Хроніки економіки".

Перенесення на кінець року торкнулося будівництва й реконструкції лікарень, зведення укриттів у школах і медичних закладах, спорудження соціального житла та ін.

"В першу чергу це капітальні видатки: будівництво і реконструкція, в тому числі лікарень; це будівництво укриттів в лікарнях і школах; захист енергетики; будівництво соціального житла тощо", - сказала Підласа.

Вона наголосила, що, коли йдеться про капітальні видатки, відкладення їх на грудень означає, що "у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити".

Ситуація з бюджетом

За словами голови профільного комітету, лише з вересня на грудень уряду довелося перенести 39 мільярдів гривень капітальних видатків.

Підласа зазначила, що зараз держава продовжує фінансувати соціальні потреби, зокрема виплачувати заробітні плати працівникам бюджетного сектору, однак ситуація із бюджетом залишається складною.

"Тому ми говоримо, що ситуація з бюджетом погана. Коли ми говоримо про те, що потрібно ухвалювати ритмічно і вчасно міжнародні зобов'язання, то ми не просто так це говоримо", - наголосила вона.

Нагадаємо, міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко заявив, що економіка знаходиться у кризовій ситуації, у тому числі й через простої під час тривог. За його словами, бізнесу може допомогти диференціація сигналів.

Зазначимо, Кабмін підготував проєкт держбюдет на 2027 рік. Він передбачає виділення 4,89 трлн грн на сектор безпеки і оборони, оновлені соціальні стандарти із підвищенням мінімальної зарплати до 9 546 грн, а також дефіцит держбюджету на рівні 1,67 трлн грн.

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