Удар по підготовці до зими: Мінфін заморозив капітальні видатки через дефіцит коштів

Мінфін відклав на грудень капітальні видатки держбюджету, заплановані на осінь. Це стосується коштів на захист енергетики та підготовку до зими.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомила голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа у подкасті " Хроніки економіки ".

Перенесення на кінець року торкнулося будівництва й реконструкції лікарень, зведення укриттів у школах і медичних закладах, спорудження соціального житла та ін.

"В першу чергу це капітальні видатки: будівництво і реконструкція, в тому числі лікарень; це будівництво укриттів в лікарнях і школах; захист енергетики; будівництво соціального житла тощо", - сказала Підласа.

Вона наголосила, що, коли йдеться про капітальні видатки, відкладення їх на грудень означає, що "у цьому році вони взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо буде зробити".

Ситуація з бюджетом

За словами голови профільного комітету, лише з вересня на грудень уряду довелося перенести 39 мільярдів гривень капітальних видатків.

Підласа зазначила, що зараз держава продовжує фінансувати соціальні потреби, зокрема виплачувати заробітні плати працівникам бюджетного сектору, однак ситуація із бюджетом залишається складною.

"Тому ми говоримо, що ситуація з бюджетом погана. Коли ми говоримо про те, що потрібно ухвалювати ритмічно і вчасно міжнародні зобов'язання, то ми не просто так це говоримо", - наголосила вона.