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В Гродно силовики жестко разгоняют акцию протеста

Автор: Дмитрий Левицкий

В белорусском Гродно силовики начали жесткий разгон акции протеста. В ход пошли резиновые дубинки и слезоточивый газ.

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Об этом сообщает телеканал "Белсат".

Силовики разгоняют акцию протеста возле универмага "Брест" на проспекте Янки Купалы. Разгон сопровождается жесткими задержаниями протестующих. Пока неизвестно, скольких участников акции задержали, и есть ли среди них пострадавшие.

Напомним, сегодня в Минске и всех крупных городах Беларуси проходят масштабные акции протеста. Митингующие требуют проведения честных и прозрачных президентских выборов и наказания всех ответственных за разгон предыдущих акций протеста.

В Минске протестующие пришли к резиденции президента Александра Лукашенко, которую охраняют силовики и военная бронетехника.

Кроме того, по информации белорусских правозащитников, сегодня в Минске силовики задержали уже почти 80 человек; среди задержанных оппозиционерка и журналист.

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