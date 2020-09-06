Протесты в Минске: правозащитники заявляют о десятках задержанных

Фото: акция протеста в Минске (tut.by)

Во время сегодняшней акции протеста в Минске белорусские силовики задержали уже несколько десятков человек. Среди задержанных член оппозиционного штаба.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация "Весна".

Задержания проводились возле Минского мотовелозаводу и станций метро "Пушкинская" и "Восток". Силовики задерживали людей, которые имели при себе бело-красно-белые флаги.

В общем силовики задержали как минимум 78 человек. Среди задержанных член координационного совета оппозиции Ольга Павлова, журналист белорусского "Радио Рация" Артем Сизинцев, а также руководитель "Экодома" Ирина Сухий. Последнюю силовики забрали из дома и отвезли в Советский РУВД.

Напомним, сегодня в Минске проходит масштабная акция протеста с требованием проведения новых выборов президента Беларуси. В город стянули военные БРДМ, а также бронетранспортеры с пулеметами.

Как писало РБК-Украина, протестующие пришли к администрации Лукашенко, которую охраняют силовики с бронетехникой.

Кроме того, было известно о минимум 10 задержанных во время акций протеста в городах Беларуси.