В Минске митингующие пришли к резиденции Лукашенко

Фото: протестующие у резиденции Лукашенко (tut.by)

В Минске многотысячная колонна протестующих пришла к резиденции действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Митингующие подошли вплотную к заграждению силовиков на проспекте Победителей.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Протестующие напротив силовиков у Дворца Независимости. Перед рядом щитов — колючая проволока. pic.twitter.com/t3Zcd1Szzg — TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

Дорога к резиденции Лукашенко перегорожена колючей проволокой и спецтехникой "Рубеж" на базе военной техники БРДМ-2. На территории президентской резиденции также стоят 10 военных БТРов с пулеметами.

Силовики пока не разгоняют протестующих, которые пришли к резиденции президента.

Напомним, сегодня в Минске проходит масштабная мирная акция протеста. Митингующие требуют проведения новых прозрачных президентских выборов, а также наказания всех ответственных за жесткие задержания и пытки участников предыдущих акций.

После начала акции протеста мобильный оператор А1 ограничил работу интернета в Минске по поручению белорусских властей.

Кроме того, акции протеста сегодня охватили все крупные города Беларуси; силовики разгоняют акции и задерживают митингующих.