ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минске митингующие пришли к резиденции Лукашенко

Минск, Воскресенье 06 сентября 2020 16:12
В Минске митингующие пришли к резиденции Лукашенко
Фото: протестующие у резиденции Лукашенко (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Минске многотысячная колонна протестующих пришла к резиденции действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Митингующие подошли вплотную к заграждению силовиков на проспекте Победителей.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Дорога к резиденции Лукашенко перегорожена колючей проволокой и спецтехникой "Рубеж" на базе военной техники БРДМ-2. На территории президентской резиденции также стоят 10 военных БТРов с пулеметами.

Силовики пока не разгоняют протестующих, которые пришли к резиденции президента.

Напомним, сегодня в Минске проходит масштабная мирная акция протеста. Митингующие требуют проведения новых прозрачных президентских выборов, а также наказания всех ответственных за жесткие задержания и пытки участников предыдущих акций.

После начала акции протеста мобильный оператор А1 ограничил работу интернета в Минске по поручению белорусских властей.

Кроме того, акции протеста сегодня охватили все крупные города Беларуси; силовики разгоняют акции и задерживают митингующих.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Александр ЛукашенкоБеларусьМинскпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь