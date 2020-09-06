У Гродно силовики жорстко розганяють акцію протесту

У білоруському Гродно силовики почали жорсткий розгін акції протесту. У хід пішли гумові кийки та сльозогінний газ.

Про це повідомляє телеканал "Белсат".

Силовики розганяють акцію протесту біля універмагу "Брест" на проспекті Янки Купали. Розгін супроводжується жорсткими затриманнями протестувальників. Наразі невідомо, скількох учасників акції затримали, та чи є серед них постраждалі.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську та всіх великих містах Білорусі проходять масштабні акції протесту. Мітингувальники вимагають проведення чесних та прозорих президентських виборів та покарання всіх відповідальних за розгін попередніх акцій протесту.

У Мінську протестувальники прийшли до резиденції президента Олександра Лукашенка, яку охороняють силовики та військова бронетехніка.

Крім того, за інформацією білоруських правозахисників, сьогодні у Мінську силовики затримали вже майже 80 осіб; серед затриманих опозиціонерка та журналіст.