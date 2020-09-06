ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Гродно силовики жорстко розганяють акцію протесту

Автор: Дмитро Левицький

У білоруському Гродно силовики почали жорсткий розгін акції протесту. У хід пішли гумові кийки та сльозогінний газ.

Популярні новини

Про це повідомляє телеканал "Белсат".

Силовики розганяють акцію протесту біля універмагу "Брест" на проспекті Янки Купали. Розгін супроводжується жорсткими затриманнями протестувальників. Наразі невідомо, скількох учасників акції затримали, та чи є серед них постраждалі.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську та всіх великих містах Білорусі проходять масштабні акції протесту. Мітингувальники вимагають проведення чесних та прозорих президентських виборів та покарання всіх відповідальних за розгін попередніх акцій протесту.

У Мінську протестувальники прийшли до резиденції президента Олександра Лукашенка, яку охороняють силовики та військова бронетехніка.

Крім того, за інформацією білоруських правозахисників, сьогодні у Мінську силовики затримали вже майже 80 осіб; серед затриманих опозиціонерка та журналіст.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусьпротестразгон