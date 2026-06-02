Гривна надежнее евро: в НБУ рассказали, как часто подделывают украинские банкноты

Несмотря на пятый год полномасштабной войны, наличный оборот в Украине остается стабильным, а доступ граждан к платежным сервисам - бесперебойным. В то же время украинцы все чаще выбирают безналичные расчеты, а уровень подделки гривны продолжает снижаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины .

Главное:

На начало мая в обращении находилось почти 939 млрд грн наличных денег.

С начала года объем наличных денег в обращении вырос на 1,3%.

Украинцы все чаще пользуются безналичными расчетами.

Уровень подделки гривны в 2025 году снизился втрое.

С марта банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен окончательно заменили монетами.

НБУ продолжает вводить в обращение обновленные банкноты с лозунгом ''СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Почти 939 млрд грн наличных денег в обращении

Директор департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода сообщил, что одним из ключевых приоритетов Национального банка остается бесперебойное функционирование наличного обращения и обеспечение высокого качества банкнот и монет.

По его словам, на начало мая 2026 года в обращении находилось почти 939 млрд грн наличности. С начала года этот показатель вырос на 1,3%.

При этом динамика остается в пределах сезонных колебаний, характерных для предыдущих лет.

''Также мы видим четкий тренд: украинцы все больше пользуются безналичными расчетами. Доля операций с картами в торговой сети растет, в то же время снятие наличных с карт снижается'', - отметил Прохода.

По его словам, этому способствует стабильная работа платежной инфраструктуры даже в условиях полномасштабной войны.

Банкноты мелких номиналов окончательно заменили монетами

В НБУ напомнили, что с марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен перестали быть средством платежа.

Их окончательно заменили соответствующие оборотные монеты, которые имеют значительно более высокую износостойкость и могут находиться в обращении более 20 лет.

В Нацбанке объясняют, что такой шаг позволяет сократить расходы на изготовление и замену изношенных банкнот.

В обращении появляется все больше обновленных банкнот

Регулятор также продолжает постепенно вводить в обращение модифицированные гривневые банкноты с патриотическим лозунгом ''СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!''.

Сейчас в обращении уже находятся обновленные банкноты номиналом 20, 50, 200, 500 и 1000 гривен. До конца года к ним должна присоединиться и банкнота номиналом 100 гривен.

Кроме того, для повышения долговечности банкноты номиналом 20 и 50 гривен изготавливают с применением технологии лакирования, что повышает их устойчивость к загрязнению и износу.

Подделок гривны стало еще меньше

По словам Олега Проходы, уровень подделки национальной валюты продолжает снижаться.

В 2025 году на один миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 1,7 поддельной банкноты, что втрое меньше, чем годом ранее.

В 2026 году этот показатель продолжил улучшаться. По итогам апреля на один миллион настоящих банкнот приходилось уже лишь 1,2 подделки.

Около 80% изъятых фальшивых денег составляли банкноты старого образца, прежде всего номиналом 500 гривен.

В НБУ обратили внимание, что этот показатель существенно ниже европейского. По данным Европейского центрального банка, в странах ЕС в 2025 году на миллион настоящих банкнот евро приходилось около 14 поддельных купюр.

НБУ усиливает сотрудничество с ЕС

Отдельным направлением работы остается евроинтеграция в сфере наличного обращения и борьбы с фальшивомонетничеством.

Национальный банк активно сотрудничает с Европейским центральным банком для внедрения современных стандартов контроля и противодействия подделке банкнот евро.

Банки и инкассаторы будут работать по единым стандартам

Заместитель директора департамента денежного обращения НБУ Герман Богатырев сообщил, что регулятор планирует создать централизованную техническую базу настроек сортировочной техники для банков и инкассаторских компаний.

По его словам, это поможет унифицировать подходы к проверке и обработке банкнот, повысить качество наличности в обращении и сделать соответствующие процессы более прозрачными.

''Повышение качества наличности, унификация работы банков и инкассаторских компаний, мониторинг и развитие инфраструктуры - в фокусе нашего внимания. Мы движемся к тому, чтобы каждая банкнота, которая попадает к украинцам, была качественной, безопасной и отвечала современным стандартам'', - подчеркнул Богатырев.