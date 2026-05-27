В Україні з’являться нові монети в 10 гривень: як вони виглядають

Національний банк України ввів у обіг дві нові пам’ятні монети номіналом у 10 гривень. Загалом будет випущено по 2 млн штук кожної з монет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України .

Головне:

НБУ ввів у обіг нові монети присвячені Сумській та Чернігівській областям.

Номінал кожної монети – 10 гривень.

У готівковий обіг поступово випустять по 2 мільйони монет кожного виду.

Частину тиражу продаватимуть у спеціальних роликах по 25 монет.

Монети присвячені стійкості прикордонних регіонів під час повномасштабної війни.

НБУ випустив нові пам’ятні монети

26 травня Національний банк України ввів у обіг дві нові обігові пам’ятні монети із серії ''Ми сильні. Ми разом''. Новинки присвячені Сумській та Чернігівській областям.

Як пояснили в НБУ, серія покликана вшанувати українські регіони та їхніх жителів, які демонструють стійкість і єдність під час війни.

Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що Сумщина та Чернігівщина стали одними з перших регіонів, які прийняли удар повномасштабного вторгнення.

''Ці обігові пам’ятні монети уособлюють нашу вдячність мешканцям прикордонних регіонів, які вистояли, захистили свої громади, зберегли віру в Україну'', – наголосив він.

Який вигляд мають монети

Монети мають номінал 10 гривень та виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс нових монет ідентичний стандартній 10-гривневій монеті зразка 2018 року. На ньому зображені номінал, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі розміщена стилізована карта України з виділенням відповідної області:

на одній монеті – Сумської області;

на іншій – Чернігівської області.

Дизайн реверсу створила Олександра Кучинська. Художником аверсу та скульптором став Володимир Дем’яненко.

Як монети потраплять в обіг

Нові пам’ятні монети залишаються повноцінним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися без будь-яких обмежень по всій території України.

НБУ поступово передаватиме монети банкам та інкасаторським компаніям для подальшої видачі клієнтам.

Загалом у готівковий обіг планують випустити по 2 мільйони монет кожного виду.

Крім того, частину тиражу сформують у спеціальні ролики по 25 монет. Тираж таких наборів становитиме по 15 тисяч штук для кожної області.

Де можна буде придбати ролики

Придбати спеціальні ролики з пам’ятними монетами можна буде через інтернет-магазин НБУ та банки-дистриб’ютори.

Інформацію про старт продажу НБУ обіцяє опублікувати додатково на офіційних ресурсах.