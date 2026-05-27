В Україні з’являться нові монети в 10 гривень: як вони виглядають
Національний банк України ввів у обіг дві нові пам’ятні монети номіналом у 10 гривень. Загалом будет випущено по 2 млн штук кожної з монет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.
Головне:
- НБУ ввів у обіг нові монети присвячені Сумській та Чернігівській областям.
- Номінал кожної монети – 10 гривень.
- У готівковий обіг поступово випустять по 2 мільйони монет кожного виду.
- Частину тиражу продаватимуть у спеціальних роликах по 25 монет.
- Монети присвячені стійкості прикордонних регіонів під час повномасштабної війни.
НБУ випустив нові пам’ятні монети
26 травня Національний банк України ввів у обіг дві нові обігові пам’ятні монети із серії ''Ми сильні. Ми разом''. Новинки присвячені Сумській та Чернігівській областям.
Як пояснили в НБУ, серія покликана вшанувати українські регіони та їхніх жителів, які демонструють стійкість і єдність під час війни.
Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що Сумщина та Чернігівщина стали одними з перших регіонів, які прийняли удар повномасштабного вторгнення.
''Ці обігові пам’ятні монети уособлюють нашу вдячність мешканцям прикордонних регіонів, які вистояли, захистили свої громади, зберегли віру в Україну'', – наголосив він.
Який вигляд мають монети
Монети мають номінал 10 гривень та виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.
Аверс нових монет ідентичний стандартній 10-гривневій монеті зразка 2018 року. На ньому зображені номінал, рік карбування та Державний Герб України.
На реверсі розміщена стилізована карта України з виділенням відповідної області:
на одній монеті – Сумської області;
на іншій – Чернігівської області.
Дизайн реверсу створила Олександра Кучинська. Художником аверсу та скульптором став Володимир Дем’яненко.
Як монети потраплять в обіг
Нові пам’ятні монети залишаються повноцінним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися без будь-яких обмежень по всій території України.
НБУ поступово передаватиме монети банкам та інкасаторським компаніям для подальшої видачі клієнтам.
Загалом у готівковий обіг планують випустити по 2 мільйони монет кожного виду.
Крім того, частину тиражу сформують у спеціальні ролики по 25 монет. Тираж таких наборів становитиме по 15 тисяч штук для кожної області.
Де можна буде придбати ролики
Придбати спеціальні ролики з пам’ятними монетами можна буде через інтернет-магазин НБУ та банки-дистриб’ютори.
Інформацію про старт продажу НБУ обіцяє опублікувати додатково на офіційних ресурсах.