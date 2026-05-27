ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

В Україні з’являться нові монети в 10 гривень: як вони виглядають

11:55 27.05.2026 Ср
3 хв
В готівковий обіг буде введено 4 млн нових монет
aimg Анастасія Мацепа
В Україні з’являться нові монети в 10 гривень: як вони виглядають Фото: НБУ презентував нові пам’ятні монети про Сумщину та Чернігівщину (НБУ)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Національний банк України ввів у обіг дві нові пам’ятні монети номіналом у 10 гривень. Загалом будет випущено по 2 млн штук кожної з монет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.

Читайте також: НБУ випустив пам'ятну монету на честь видатного українця: який вона має вигляд

Головне:

  • НБУ ввів у обіг нові монети присвячені Сумській та Чернігівській областям.
  • Номінал кожної монети – 10 гривень.
  • У готівковий обіг поступово випустять по 2 мільйони монет кожного виду.
  • Частину тиражу продаватимуть у спеціальних роликах по 25 монет.
  • Монети присвячені стійкості прикордонних регіонів під час повномасштабної війни.

НБУ випустив нові пам’ятні монети

26 травня Національний банк України ввів у обіг дві нові обігові пам’ятні монети із серії ''Ми сильні. Ми разом''. Новинки присвячені Сумській та Чернігівській областям.

Як пояснили в НБУ, серія покликана вшанувати українські регіони та їхніх жителів, які демонструють стійкість і єдність під час війни.

Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що Сумщина та Чернігівщина стали одними з перших регіонів, які прийняли удар повномасштабного вторгнення.

''Ці обігові пам’ятні монети уособлюють нашу вдячність мешканцям прикордонних регіонів, які вистояли, захистили свої громади, зберегли віру в Україну'', – наголосив він.

Який вигляд мають монети

Монети мають номінал 10 гривень та виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс нових монет ідентичний стандартній 10-гривневій монеті зразка 2018 року. На ньому зображені номінал, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі розміщена стилізована карта України з виділенням відповідної області:

на одній монеті – Сумської області;
на іншій – Чернігівської області.

Дизайн реверсу створила Олександра Кучинська. Художником аверсу та скульптором став Володимир Дем’яненко.

Як монети потраплять в обіг

Нові пам’ятні монети залишаються повноцінним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися без будь-яких обмежень по всій території України.

НБУ поступово передаватиме монети банкам та інкасаторським компаніям для подальшої видачі клієнтам.

Загалом у готівковий обіг планують випустити по 2 мільйони монет кожного виду.

Крім того, частину тиражу сформують у спеціальні ролики по 25 монет. Тираж таких наборів становитиме по 15 тисяч штук для кожної області.

Де можна буде придбати ролики

Придбати спеціальні ролики з пам’ятними монетами можна буде через інтернет-магазин НБУ та банки-дистриб’ютори.

Інформацію про старт продажу НБУ обіцяє опублікувати додатково на офіційних ресурсах.

Читайте також: Чи законно міняти "старі" долари за нижчим курсом: чітка відповідь Нацбанку
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Монети
Новини
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Аналітика
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть